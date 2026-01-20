Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident d'AdamuzAgressió a NavàsFotomultes a ManresaConsell Comarcal del BagesCorrida de Puig-reigChatGPT
instagramlinkedin

L'augment de la demanda de places empeny Puigcerdà a ampliar l'aula d'estudi de l'Escola de Música

Les obres permetran la creació d'un espai més diàfan i funcional, adaptat a les necessitats de l'ensenyament

Les obres d'ampliació de l'aula de música

Les obres d'ampliació de l'aula de música / AJ PUIGCERDÀ

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

L'Escola Municipal de Música Issi Fabra (EMMIF) de Puigcerdà iniciarà les obres d'ampliació de la seva Aula d'Estudi, una actuació que respon al creixement de l'escola i a la necessitat de disposar d'espais més adequats per a les classes. Aquesta reforma busca millorar les condicions d'ensenyament musical a la vila, oferint un entorn més ample, còmode i adequat per als estudiants i el personal docent.

Les obres, que tindran una durada aproximada de dos mesos, permetran la creació d'un espai més diàfan i funcional, adaptat a les necessitats de l'ensenyament musical. Amb la nova distribució, l'alumnat podrà gaudir de més comoditat i de millors condicions per a l'aprenentatge, mentre que les classes de més alumnes es podran realitzar dins del mateix centre, evitant així desplaçaments i millorant la cohesió de l'activitat educativa.

L'Ajuntament de Puigcerdà ha destacat la tasca de les diferents àrees municipals, especialment dels Serveis Tècnics i de la Brigada Municipal, que han treballat conjuntament per fer realitat aquest projecte. Aquesta actuació forma part de l'aposta del consistori per millorar els serveis públics de la vila i, alhora, per fomentar la cultura i la formació musical.

Amb aquesta millora, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb una educació pública de qualitat i amb el desenvolupament del talent local, segons ha remarcat el mateix consistori. "Invertim en espais que creixen, en oportunitats que s’obren i en una Vila que aposta pel talent", ha afirmat el consistori, destacant la importància de crear condicions òptimes per a l'ensenyament i la formació cultural de la comunitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
  2. Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
  3. El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
  4. Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
  5. Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
  6. Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
  7. El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
  8. Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova

Grupo UAX, Atlético de Madrid y Live Nation se unen para impulsar la formación e investigación para la industria del deporte, música y entretenimiento

Grupo UAX, Atlético de Madrid y Live Nation se unen para impulsar la formación e investigación para la industria del deporte, música y entretenimiento

Sant Fruitós de Bages reconeix la trajectòria de cinc entitats locals en l’esmorzar de germanor

Sant Fruitós de Bages reconeix la trajectòria de cinc entitats locals en l’esmorzar de germanor

Súria se suma al dol oficial per l’accident ferroviari d’Adamuz i suspèn actes de Sant Sebastià

Súria se suma al dol oficial per l’accident ferroviari d’Adamuz i suspèn actes de Sant Sebastià

Climent Vila i Sílvia Mosella, els creadors que han posat Berga al mapa mundial del terror

Climent Vila i Sílvia Mosella, els creadors que han posat Berga al mapa mundial del terror

El Carnaval de Solsona, a la gran pantalla

El Carnaval de Solsona, a la gran pantalla

L'augment de la demanda de places empeny Puigcerdà a ampliar l'aula d'estudi de l'Escola de Música

L'augment de la demanda de places empeny Puigcerdà a ampliar l'aula d'estudi de l'Escola de Música

El projecte Plançó arriba a la Seu d’Urgell per impulsar la participació juvenil en la cultura

El projecte Plançó arriba a la Seu d’Urgell per impulsar la participació juvenil en la cultura

El Bages i el Berguedà posen les pedalades a la fira del turisme de Madrid

El Bages i el Berguedà posen les pedalades a la fira del turisme de Madrid
Tracking Pixel Contents