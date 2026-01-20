L'augment de la demanda de places empeny Puigcerdà a ampliar l'aula d'estudi de l'Escola de Música
Les obres permetran la creació d'un espai més diàfan i funcional, adaptat a les necessitats de l'ensenyament
L'Escola Municipal de Música Issi Fabra (EMMIF) de Puigcerdà iniciarà les obres d'ampliació de la seva Aula d'Estudi, una actuació que respon al creixement de l'escola i a la necessitat de disposar d'espais més adequats per a les classes. Aquesta reforma busca millorar les condicions d'ensenyament musical a la vila, oferint un entorn més ample, còmode i adequat per als estudiants i el personal docent.
Les obres, que tindran una durada aproximada de dos mesos, permetran la creació d'un espai més diàfan i funcional, adaptat a les necessitats de l'ensenyament musical. Amb la nova distribució, l'alumnat podrà gaudir de més comoditat i de millors condicions per a l'aprenentatge, mentre que les classes de més alumnes es podran realitzar dins del mateix centre, evitant així desplaçaments i millorant la cohesió de l'activitat educativa.
L'Ajuntament de Puigcerdà ha destacat la tasca de les diferents àrees municipals, especialment dels Serveis Tècnics i de la Brigada Municipal, que han treballat conjuntament per fer realitat aquest projecte. Aquesta actuació forma part de l'aposta del consistori per millorar els serveis públics de la vila i, alhora, per fomentar la cultura i la formació musical.
Amb aquesta millora, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb una educació pública de qualitat i amb el desenvolupament del talent local, segons ha remarcat el mateix consistori. "Invertim en espais que creixen, en oportunitats que s’obren i en una Vila que aposta pel talent", ha afirmat el consistori, destacant la importància de crear condicions òptimes per a l'ensenyament i la formació cultural de la comunitat.
