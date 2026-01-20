Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El temporal deixa neu a totes les cotes de Cerdanya

La nevada acumula gruixos al voltant dels cinc centímetres als pobles de la vall

La nevada a Prullans

La nevada a Prullans / MIQUEL SPA

Puigcerdà

El temporal de llevant que cobreix el país aquest dimarts ha començat a acumular gruixos de neu a totes les cotes de la Cerdanya. Des de mig matí la precipitació ha començat a afectar els pobles situats a l'entorn dels mil metres amb gruixos que a primera hora de la tarda eren ja d'entre tres i cinc centímetres en funció de la cota. La precipitació és a estones d'aigua-neu, la qual cosa provoca la creació de grans tolls en carrers i carreteres. La nevada a Puigcerdà ha deixat quatre centímetres a les quatre de la tarda.

L'accés nord del túnel del Cadí aquest dimarts a la tarda

L'accés nord del túnel del Cadí aquest dimarts a la tarda / MIQUEL SPA

Les carreteres de la comarca es mantenen netes gràcies als serveis de manteniment, per be que cal circular amb precaució. Les condicions poden canviar ràpidament, amb la possibilitat d'acumulació de neu i la presència de gel en algunes vies.

