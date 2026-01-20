El temporal deixa neu a totes les cotes de Cerdanya
La nevada acumula gruixos al voltant dels cinc centímetres als pobles de la vall
El temporal de llevant que cobreix el país aquest dimarts ha començat a acumular gruixos de neu a totes les cotes de la Cerdanya. Des de mig matí la precipitació ha començat a afectar els pobles situats a l'entorn dels mil metres amb gruixos que a primera hora de la tarda eren ja d'entre tres i cinc centímetres en funció de la cota. La precipitació és a estones d'aigua-neu, la qual cosa provoca la creació de grans tolls en carrers i carreteres. La nevada a Puigcerdà ha deixat quatre centímetres a les quatre de la tarda.
Les carreteres de la comarca es mantenen netes gràcies als serveis de manteniment, per be que cal circular amb precaució. Les condicions poden canviar ràpidament, amb la possibilitat d'acumulació de neu i la presència de gel en algunes vies.
