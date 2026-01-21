Caminar sobe el llac gelat: el nou post viral que Puigcerdà intenta evitar
L'Ajuntament es veu obligat a acticar un pla de vigilància i seguretat pel perill que suposa trepitjar la superfície glaçada
Les imatges de diversos joves i visitants caminant sobre el gel de l’estany de Puigcerdà, difoses en les últimes setmanes a través de les xarxes socials, han encès les alarmes a l’Ajuntament, que ha decidit activar un pla especial de vigilància i fer una crida pública a la responsabilitat ciutadana.
Tot i les baixes temperatures registrades aquests dies a la Cerdanya, el consistori recorda que el gel de l’estany no ofereix garanties de seguretat i pot trencar-se de manera sobtada. Aquesta situació pot provocar caigudes a l’aigua amb conseqüències greus per a la salut de les persones, especialment en un entorn d’aigua freda.
Davant l’augment d’aquestes conductes imprudents, la Policia Local ha reforçat la presència a la zona i ha instal·lat nova cartelleria advertint del perill. “És una qüestió de seguretat. El fet que el llac estigui gelat no vol dir que es pugui trepitjar”, insisteixen fonts municipals.
A més del risc físic, l’Ajuntament recorda que accedir al gel pot comportar sancions econòmiques importants. Segons l’Ordenança Reguladora de Convivència Ciutadana, aquesta acció es considera una infracció greu, amb multes que poden oscil·lar entre els 500 i els 1.500 euros.
El consistori fa una crida especial a les famílies perquè extremïn la vigilància amb els infants i adolescents, principals protagonistes d’alguns dels vídeos difosos. “Demanem responsabilitat i sentit comú. L’estany és un espai emblemàtic, però cal respectar les normes i la senyalització per evitar accidents”, conclou el comunicat municipal.
Hoquei i patinatge en situacions concretes i sota un protocol de seguretat
La celebració de partits d'hoquei gel sobre el llac gelat no pot servir d'exemple perquè qualsevol hi camini, segons han apuntat històrics jugadors del Club Gel Puigcerdà. Així, la normativa que regula aquest tipus d’activitats sobre superfícies gelades és clara i sabuda històricament pels jugadors: amb cinc centímetres de gel el risc és molt elevat; amb vuit ja es pot trepitjar i fins i tot pescar; amb deu és possible circular amb una moto de neu, i a partir de quinze centímetres el gel pot arribar a suportar el pes d’un vehicle.
Tenint presents aquests criteris i després de constatar que l’estany reunia les condicions adequades, l'any 2018 s'hi va jugar un partit per rememorar els inicis d'aquest esport a la vila. Amb tot, els jugadors saben que han d'anar equipats amb elments extraordinaris de seguretat com ara un trepant i una corda curta penjada al coll que en cas de caiguda serveix per ancorar-se a la superfície i poder sortir de l'aigua.
En aquella ocasió, les comprovacions van confirmar que en alguns punts el gel presentava un gruix d’entre dotze i catorze centímetres, una xifra que garantia la viabilitat de l’activitat. Amb aquestes dades sobre la taula, no va caldre cap altre tràmit: el llac estava a punt per començar el partit, amb totes les precaucions preses i sota estrictes mesures de seguretat.
Tot i això, els organitzadors insisteixen que aquest tipus de partits no pot servir d’exemple per a la ciutadania. Es tracta d’una activitat puntual, realitzada només en condicions molt específiques, amb controls previs del gruix del gel i mesures de seguretat que no estan a l’abast del públic en general. Per aquest motiu, es recorda que trepitjar el llac gelat sense supervisió ni comprovacions tècniques continua sent una imprudència i comporta un risc elevat.
Aquell any aprofitant les característiques del gel, un grup de patinadores de la secció de Patinatge Artístic de Puigcerdà també hi van fer una demostració de ball.
