Guils tindrà aquest divendres el tercer alcalde del mandat
Guils de Cerdanya encetarà aquesta setmana una nova etapa política amb el nomenament del tercer alcalde del mandat municipal. El consistori, en ple extraordinari, ha pres coneixement formal de la renúncia de Yolanda Mendo Bragulat al càrrec d’alcaldessa, un pas que respon al compliment del pacte de govern subscrit entre Junts per Guils i Escoltem, acordat en el marc de la moció de censura que va permetre el canvi de govern al consistori. El nou alcalde serà Javier Maldonado, d'Escoltem. El ple pel relleu se celebrarà aquest divendres a les onze del matí.
Mendo ha justificat la decisió com un “compromís que assumeixo i compleixo amb coherència, responsabilitat i respecte institucional”, i ha remarcat que el relleu s’emmarca en una transició pactada amb l’objectiu de garantir la continuïtat del projecte polític i la gestió de proximitat amb el municipi.
L’alcaldessa sortint ha fet balanç dels gairebé dos anys al capdavant del consistori i ha explicat que, en assumir el govern, es van trobar un ajuntament “desorganitzat, amb manca de personal, expedients encallats i una situació econòmica delicada”, amb pagaments pendents propers als 200.000 euros. Tot i això, ha subratllat que durant aquests 22 mesos “no ens hem instal·lat en l’excusa. Hem governat”.
Entre les actuacions destacades, Mendo ha assenyalat la recuperació del personal municipal per garantir el funcionament dels serveis públics i la reobertura de l’estació d’esquí, que es trobava tancada, sense personal i amb una querella oberta. També ha defensat que s’han dut a terme actuacions constants, tant de gestió quotidiana com de millores estructurals, amb l’objectiu d’oferir serveis públics de qualitat.
Amb la renúncia formalitzada, s’activa ara el procediment legal per a la designació del nou alcalde. Maldonado ha explicat que "pel que fa al Cartipàs, es mantindrà igual. Les carteres importants tindran cogestió, però en general tot continuarà com abans. L’alcalde continuarà tenint responsabilitat en certes àrees, però no hi haurà canvis significatius". A nivell personal, Maldonado ha argumentat que "aquest nou repte ens motiva tant a nivell personal com polític. Quan ens vam presentar, l’objectiu era desenvolupar projectes per al poble: continuar amb els serveis als veïns, la conservació del medi natural, sostenibilitat, esports, infraestructures i projectes de futur. També s’han fet millores en el consultori, la nova sala polivalent i la comunicació. És una continuïtat de la feina ja iniciada". L'equip de govern ha fet pública una llista de la feina feta per informar els veïns del balanç dels dos anys de gestió.
