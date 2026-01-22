La llevantada en positiu: esquí a la Cerdanya amb un metre de neu
Cap comercial de La Molina "feia anys que no es podia veure un paisatge tant blanc en aquesta època de l'any"
ACN
Les estacions d'esquí catalanes, sobretot les situades a la part més oriental del Pirineu, treballen per poder reobrir la totalitat dels seus dominis. Tot plegat, després dels importants gruixos de neu nova que ha deixat la llevantada entre aquest dilluns i dimarts. El personal tècnic i els equips de pistes s'ocupen de fer les tasques corresponents per "assegurar que el mantell nival és segur" i anar sumant quilòmetres esquiables. Així ho ha explicat la cap comercial i de màrqueting de La Molina, Marta Viver, que ha detallat que hi ha acumulacions de fins a un metre de neu nova en diversos punts de l'estació. Aquest dimecres ha obert tota la zona baixa de les pistes, a més del sector d'Albaus i el del Roc Blanc.
Les màquines treballen per condicionar la zona de la Tosa i del Torrent Negre, motiu pel qual la connexió Alp 2500 i el telecabina Cadí-Moixeró estan tancats. L'objectiu, segons Viver, és que estigui tot el domini disponible durant el cap de setmana, oferint als esquiadors gruixos que oscil·len entre els 100 i els 200 centímetres de neu pols. De fet, aquestes tasques s'han de fer un cop acaba l'episodi de precipitacions i tenen com a objectiu garantir la seguretat dels visitants.
La cap comercial i de màrqueting de La Molina diu que la nevada sempre és "super ben rebuda" i ha apuntat que feia anys que no es podia veure "un paisatge tant blanc en aquesta època de l'any". Tot i la satisfacció amb les darreres precipitacions, ha recordat que hi ha una situació de fort risc d'allaus i que no està permès fer esquí fora de les pistes.
L'estació cerdana ofereix aquest dimecres 36 quilòmetres esquiables, una mica més de la meitat del seu domini, amb 44 de les 66 pistes obertes. També té en marxa la meitat dels seus remuntadors. Mentrestant, la nevada d'aquest dimarts també va arribar al fons de la vall, deixant registres de 7 centímetres a Das, 4 a Puigcerdà i 3 Montellà i Martinet. A l'Alt Urgell, aquests van ser de 2 centímetres al Pont de Bar i 1 a Arsèguel. Tot i que la precipitació també va arribar a la capital alturgellenca, la neu pràcticament no va agafar a terra.
