Cerdanya i Capcir, esquí sense fronteres
Les estacions a l'estat francès de Font-Romeu i Els Angles creixen el 40% en esquiadors procedents de Catalunya evidenciant la concepció unitària del territori al voltant de Puigcerdà
ACN
Dues de les estacions més grans del grup Neus Catalanes, Font-Romeu i Els Angles, a l’Alta Cerdanya i el Capcir, han crescut en afluència d'esquiadors de Catalunya i arriben al 40% del total que reben al llarg de la temporada. Són dos complexos que en els darrers 4 anys han apostat per renovar instal·lacions i canons de producció de neu per millorar en sostenibilitat i eficiència. El nou telecabina de Font-Romeu ha aconseguit reduir un 12% el consum energètic i s’ha passat d’una instal·lació de 23 pilones que tenia el vell a 11 de l’actual per reduir l’impacte visual. A Els Angles s’han incorporat una cinquantena de canons amb ventilador que produeixen neu a baix consum. La inversió de les dues estacions supera de llarg els 30 MEUR.
El director de l’estació d’esquí de Font-Romeu - Pirineus 2000, Jacques Alvarez, explica que en els darrers tres anys han fet una inversió de 30 milions d’euros al complex d’esquí. La més important és la del telecabina de les Arielles Express, que transporta els esquiadors des del centre de la vila fins a la base de l’estació. Ha costat més de 13,5 MEUR, però s’ha aconseguit una “important reducció de l’impacte visual”. Això és perquè el vell telecabina comptava amb 23 pilones per salvar el desnivell i el nou només en té 11. També ha permès passar de transportar 700 persones cada hora a 2.000. Les millores han afavorit que els visitants hagin reduït el desplaçament amb vehicle propi fins a la base de les pistes i un 12% menys de consum energètic.
Segons Alvarez, el nou telecabina, que es va posar en marxa la temporada 23-24, fa menys soroll i això afavoreix a la fauna d’aquesta part dels Pirineus, on els ocells tenen un paper destacat i en especial el Gall Fer, que està protegit i en perill d’extinció. Altres mesures sostenibles de la instal·lació són que es recupera l’aigua de la pluja per netejar les cabines i que l’oli que consumeix es reaprofita per climatitzar equipaments de l’estació.
Les pistes de Font-Romeu són gestionades via concessió administrativa per l’empresa privada Altiservice, que és qui fa les inversions fins al 2047. A banda del nou telecabina, també s’ha instal·lat un nou telecadira a la zona de Pirineus 2000 i retirat dos teleesquís vells. La temporada que ve preveuen instal·lar un nou telecadira a la zona de La Calma, que anirà dues vegades més ràpid amb una inversió de 8 MEUR.
“L’aigua per a la producció de neu no es perd, amb el desgel torna als llacs”
Antonio Martín, responsable de l’Oficina de Turisme de Els Angles, reconeix que en determinats sectors les estacions d’esquí estan mal vistes perquè produeixen neu amb un possible malbaratament de l’aigua de la muntanya. En cap cas, però remarca que això sigui així, ja que l’aigua que fan servir “no es perd sinó que torna a fer cap a les basses i després se’n fa energia hidràulica”.
Els Angles ha renovat bona part del seu parc de canons de producció incorporant una cinquantena de dispositius del tipus ventilador, que són d’última generació i permeten un baix consum energètic i d’aigua. Poden produir neu a partir dels 0 graus i se n’han instal·lat una cinquantena. També s’han canviat les capçaleres dels canons més implantats al domini, que són els de tipus pal, per tal que es pugui generar la neu d’una forma més optimitzada. L’estació ha invertit entre 3 i 4 milions per aconseguir la renovació d’un 60% dels canons del domini.
Els canons s’han fet imprescindibles per aconseguir garantir la temporada de neu en un context de canvi climàtic que condiciona els hiverns amb temperatures que poden ser més suaus del normal i menys precipitacions. L’hivern d’aquesta temporada, però és excepcional perquè hi ha abundància de nevades i fred. Això fa que els canons estiguin parats i amb la neu natural garantida a Els Angles preveuen un estalvi de fins a 200.000 euros fins a final de temporada.
Creixement d’esquiadors catalans
La proximitat d’aquestes estacions a Catalunya fa que comptin amb una bona afluència d’esquiadors. De fet, han passat d’un 25% abans de la pandèmia a més del 40% actualment a Font-Romeu. A Els Angles el percentatge és una mica inferior i es queda al 30%.
Les Neus Catalanes agrupen 7 estacions d’esquí a la Catalunya Nord. A banda de Els Angles i Font-Romeu - Pirineus 2000, també hi ha Porté-Puymorens, Formiguères, Cambre d’Aze, La Quillane i la nòrdica de Puyvalador.
