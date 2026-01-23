La Cerdanya i Veolia renoven el fons de solidaritat per garantir l’aigua a les famílies vulnerables
Un total de 7.000 euros es destinaran aquest any per ajudar les llars en situació de precarietat econòmica dels municipis de la Cerdanya, complementant la tarifa social i els compromisos de pagament sense interessos
El Consell Comarcal de la Cerdanya i l’empresa Veolia han renovat el seu compromís social amb la signatura d’un nou conveni per continuar amb el fons de solidaritat destinat a cobrir part del rebut de l’aigua de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica. Aquesta renovació permetrà destinar un total de 7.000 euros per garantir l’accés a un servei bàsic com és l’aigua, en municipis de la comarca com Puigcerdà, Isòvol, Llívia, Prats i Sansor, Prullans i Fontanals de la Cerdanya.
La signatura del conveni va tenir lloc recentment a la seu del Consell Comarcal de la Cerdanya, en un acte en què van participar el president de la institució, Isidre Chia, i el director als Pirineus de Veolia, Albert Estival.
Una mesura per a la inclusió social
El fons de solidaritat és una iniciativa clau per assegurar que cap família de la comarca es quedi sense accés a l’aigua per motius econòmics. Aquest ajut s’adreça a aquelles persones que no poden fer front a les despeses associades al subministrament d’aigua i compleixen els requisits establerts pels serveis socials, que elaboren un informe de risc d’exclusió residencial.
Segons el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, aquesta renovació posa de manifest el compromís de les administracions locals i les empreses amb les famílies més vulnerables. "Aquest fons de solidaritat és una eina clau per garantir un dret bàsic com és l’accés a l’aigua a totes les persones de la comarca", va afirmar. "La col·laboració entre les administracions públiques i les empreses ens permet donar respostes socials ràpides i efectives."
Alternatives de pagament per a les famílies en dificultats
A banda del fons de solidaritat, Veolia disposa de dues iniciatives addicionals que permeten facilitar el pagament del servei d’aigua. La tarifa social és una bonificació que afecta els trams de consum bàsic i la quota de servei, i es destina a famílies amb tots els membres a l’atur o que perceben pensions mínimes. A més, les famílies en situació de vulnerabilitat poden acreditar aquesta condició a través de l'informe de serveis socials per beneficiar-se d’aquesta tarifa social.
D’altra banda, Veolia també ofereix compromisos de pagament per a aquelles persones que, tot i no ser considerades vulnerables per serveis socials, tenen dificultats econòmiques per abonar el rebut. Aquests compromisos impliquen acords de finançament sense interessos, facilitant que les famílies puguin pagar els deutes de manera flexible.
El suport dels serveis socials
La consellera de Benestar i Acció Social, Cristina Rotellà, va destacar la importància de poder ajudar les famílies en moments de dificultat. "Darrere de cada ajut hi ha persones i famílies que travessen moments de vulnerabilitat i que necessiten sentir-se acompanyades. Aquest fons ens permet actuar amb sensibilitat i discreció, evitant que problemes econòmics puntuals afectin greument la vida quotidiana de les llars", va manifestar Rotellà.
Veolia: un compromís amb la transformació social
Per la seva banda, Albert Estival, director als Pirineus de Veolia, va reafirmar el compromís de la companyia en l’àmbit social. "Des de Veolia impulsem el cicle social de l’aigua per garantir el subministrament a totes les persones. Aquest fons de solidaritat és una manera de facilitar l’accés a l’aigua per aquelles famílies en situació de vulnerabilitat, i treballem estretament amb el Consell Comarcal per detectar ràpidament els casos i oferir-los solucions", va assegurar Estival.
Una col·laboració amb impacte real
Aquesta renovació del conveni entre el Consell Comarcal de la Cerdanya i Veolia és un exemple més de com les institucions públiques i les empreses poden treballar conjuntament per afavorir el benestar de les persones. El fons de solidaritat, juntament amb les altres mesures com la tarifa social i els compromisos de pagament, són una eina essencial per garantir que els drets bàsics de totes les persones, com l’accés a l’aigua, siguin respectats, independentment de la seva situació econòmica.
