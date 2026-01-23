El Consell de Cerdanya dona suport a l'empresariat del Pirineu i reprèn la petició dels Jocs Olímpics d'hivern
El Consell Comarcal reafirma el seu suport als grans projectes de país com a motor de desenvolupament i crida a un lideratge clar per al futur del territori
El Consell Comarcal de la Cerdanya ha expressat el seu suport al manifest “El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent”, fet públic el 21 de gener de 2026, i comparteix plenament el diagnòstic i les reflexions que s’hi exposen sobre la manca de lideratge i d’un projecte territorial clar per al Pirineu. El manifest denuncia que el territori pirinenc no pot seguir renunciant a oportunitats estratègiques de desenvolupament, mentre altres regions aprofiten grans esdeveniments internacionals per impulsar infraestructures, cohesió territorial i projecció econòmica.
El Pirineu, un territori que necessita un projecte clar
En aquest sentit, el Consell Comarcal de la Cerdanya subratlla que la Cerdanya i el conjunt del Pirineu han expressat de manera clara i reiterada el seu suport al projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern, considerant-lo una gran oportunitat per generar inversió, millorar serveis i construir un futur més pròsper per a la zona. “No es tracta només dels Jocs Olímpics, sinó de la necessitat urgent d’un projecte de futur clar, amb lideratge i compromís institucional”, ha afirmat el president del Consell Comarcal, Isidre Chia.
Chia va defensar públicament en diverses ocasions que els Jocs Olímpics d’Hivern podien ser una plataforma per al desenvolupament del territori pirinenc, sempre que es plantegessin amb criteris de sostenibilitat, retorn territorial i millora de serveis. Així ho va expressar en una entrevista a TV3, on va subratllar que la consulta proposada pel Govern no era l’eina adequada si no anava acompanyada d’un projecte sòlid i ben definit. “Creiem que aquesta consulta no és necessària. Si es sotmet a votació un projecte sense concreció ni garanties, correm el risc de debilitar una oportunitat clau per al Pirineu”, va advertir Chia.
Una renúncia per falta de lideratge
Des del Consell Comarcal lamenten que la manca de lideratge polític i d’una estratègia compartida acabés desembocant en la renúncia al projecte olímpic. Aquesta renúncia, segons el Consell, reflecteix una manera de governar el Pirineu com una postal turística i no com un projecte de desenvolupament real i sostenible. “El Pirineu no pot continuar sent el territori que sempre acaba renunciant”, va remarcar el president, tot afegint que el desenvolupament del Pirineu és una responsabilitat col·lectiva del país, i no una concessió.
Isidre Chia ha destacat la importància de no deixar escapar oportunitats estratègiques com els Jocs Olímpics per tal de garantir un futur millor per a la comarca i tot el Pirineu. “Els Jocs Olímpics poden ser una oportunitat per impulsar els sectors productius i millorar les infraestructures i serveis a la Cerdanya i a tota la comarca. Esperem que el projecte es construeixi de manera creïble, il·lusionant i beneficiosa”, va afegir el president del Consell Comarcal.
Un compromís amb el futur del Pirineu
Amb aquest suport explícit al manifest, el Consell Comarcal reafirma el seu compromís amb les reivindicacions expressades pel document, en què es destaca la necessitat d'un lideratge fort i una estratègia clara per al Pirineu. El Consell fa una crida a les institucions del país perquè assumeixin amb determinació una aposta estratègica real pel Pirineu, que no es quedi només en les promeses, sinó que es tradueixi en un projecte de futur concret que beneficiï la comarca i el conjunt de la regió pirinenca.
Una oportunitat que no es pot deixar passar
Amb la renovació de les seves demandes i el suport a la reivindicació del manifest, el Consell Comarcal de la Cerdanya es posiciona fermament al costat del projecte olímpic com una oportunitat per al desenvolupament de la Cerdanya i el Pirineu. Segons els representants de la comarca, és fonamental que el territori prengui les regnes del seu propi futur i no deixi passar la possibilitat de participar en esdeveniments internacionals que poden transformar la seva realitat social i econòmica.
En definitiva, el Consell Comarcal de la Cerdanya vol recordar que el desenvolupament del Pirineu no és una qüestió que es pugui deixar a l'atzar. Cal un projecte de país clar, amb un lideratge decidit que aposti pel territori i no l’abandonament de les oportunitats clau per a la seva millora.
