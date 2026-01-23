Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident de tren R4Mor Gil LleonartTall a l'AP-7Incident bus de ManresaAgressió a IgualadaRescat Boro
instagramlinkedin

El Consell de Cerdanya dona suport a l'empresariat del Pirineu i reprèn la petició dels Jocs Olímpics d'hivern

El Consell Comarcal reafirma el seu suport als grans projectes de país com a motor de desenvolupament i crida a un lideratge clar per al futur del territori

Els consellers del Consell Comarcal amb Isidre Chia al capdavant

Els consellers del Consell Comarcal amb Isidre Chia al capdavant / CCC

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha expressat el seu suport al manifest “El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent”, fet públic el 21 de gener de 2026, i comparteix plenament el diagnòstic i les reflexions que s’hi exposen sobre la manca de lideratge i d’un projecte territorial clar per al Pirineu. El manifest denuncia que el territori pirinenc no pot seguir renunciant a oportunitats estratègiques de desenvolupament, mentre altres regions aprofiten grans esdeveniments internacionals per impulsar infraestructures, cohesió territorial i projecció econòmica.

El Pirineu, un territori que necessita un projecte clar

En aquest sentit, el Consell Comarcal de la Cerdanya subratlla que la Cerdanya i el conjunt del Pirineu han expressat de manera clara i reiterada el seu suport al projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern, considerant-lo una gran oportunitat per generar inversió, millorar serveis i construir un futur més pròsper per a la zona. “No es tracta només dels Jocs Olímpics, sinó de la necessitat urgent d’un projecte de futur clar, amb lideratge i compromís institucional”, ha afirmat el president del Consell Comarcal, Isidre Chia.

Chia va defensar públicament en diverses ocasions que els Jocs Olímpics d’Hivern podien ser una plataforma per al desenvolupament del territori pirinenc, sempre que es plantegessin amb criteris de sostenibilitat, retorn territorial i millora de serveis. Així ho va expressar en una entrevista a TV3, on va subratllar que la consulta proposada pel Govern no era l’eina adequada si no anava acompanyada d’un projecte sòlid i ben definit. “Creiem que aquesta consulta no és necessària. Si es sotmet a votació un projecte sense concreció ni garanties, correm el risc de debilitar una oportunitat clau per al Pirineu”, va advertir Chia.

Una renúncia per falta de lideratge

Des del Consell Comarcal lamenten que la manca de lideratge polític i d’una estratègia compartida acabés desembocant en la renúncia al projecte olímpic. Aquesta renúncia, segons el Consell, reflecteix una manera de governar el Pirineu com una postal turística i no com un projecte de desenvolupament real i sostenible. “El Pirineu no pot continuar sent el territori que sempre acaba renunciant”, va remarcar el president, tot afegint que el desenvolupament del Pirineu és una responsabilitat col·lectiva del país, i no una concessió.

Isidre Chia ha destacat la importància de no deixar escapar oportunitats estratègiques com els Jocs Olímpics per tal de garantir un futur millor per a la comarca i tot el Pirineu. “Els Jocs Olímpics poden ser una oportunitat per impulsar els sectors productius i millorar les infraestructures i serveis a la Cerdanya i a tota la comarca. Esperem que el projecte es construeixi de manera creïble, il·lusionant i beneficiosa”, va afegir el president del Consell Comarcal.

Un compromís amb el futur del Pirineu

Amb aquest suport explícit al manifest, el Consell Comarcal reafirma el seu compromís amb les reivindicacions expressades pel document, en què es destaca la necessitat d'un lideratge fort i una estratègia clara per al Pirineu. El Consell fa una crida a les institucions del país perquè assumeixin amb determinació una aposta estratègica real pel Pirineu, que no es quedi només en les promeses, sinó que es tradueixi en un projecte de futur concret que beneficiï la comarca i el conjunt de la regió pirinenca.

Una oportunitat que no es pot deixar passar

Amb la renovació de les seves demandes i el suport a la reivindicació del manifest, el Consell Comarcal de la Cerdanya es posiciona fermament al costat del projecte olímpic com una oportunitat per al desenvolupament de la Cerdanya i el Pirineu. Segons els representants de la comarca, és fonamental que el territori prengui les regnes del seu propi futur i no deixi passar la possibilitat de participar en esdeveniments internacionals que poden transformar la seva realitat social i econòmica.

Notícies relacionades

En definitiva, el Consell Comarcal de la Cerdanya vol recordar que el desenvolupament del Pirineu no és una qüestió que es pugui deixar a l'atzar. Cal un projecte de país clar, amb un lideratge decidit que aposti pel territori i no l’abandonament de les oportunitats clau per a la seva millora.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
  2. La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
  3. Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
  4. Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
  5. S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
  6. L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
  7. Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
  8. Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències

Pirineu Viu mostra "sorpresa" per la "reobertura" del debat olímpic

Pirineu Viu mostra "sorpresa" per la "reobertura" del debat olímpic

La fractura prèvia del carril, principal hipòtesi de la comissió d’investigació de l’accident d’Adamuz

La fractura prèvia del carril, principal hipòtesi de la comissió d’investigació de l’accident d’Adamuz

L’Audiència de la Corunya absol l’exdirector de seguretat en la circulació d’Adif per l’accident d’Angrois

L’Audiència de la Corunya absol l’exdirector de seguretat en la circulació d’Adif per l’accident d’Angrois

El Consell de Cerdanya dona suport a l'empresariat del Pirineu i reprèn la petició dels Jocs Olímpics d'hivern

El Consell de Cerdanya dona suport a l'empresariat del Pirineu i reprèn la petició dels Jocs Olímpics d'hivern

Els notaris confirmen la tendència en testaments solidaris a Catalunya: més milions per a les ONG, menys per a l'Església

Els notaris confirmen la tendència en testaments solidaris a Catalunya: més milions per a les ONG, menys per a l'Església

Els catalans es passen al bus i al cotxe davant la incertesa de Rodalies: «Jo ja no me’n fio»

Els catalans es passen al bus i al cotxe davant la incertesa de Rodalies: «Jo ja no me’n fio»

Puig-reig renova l’asfalt i millora l’accessibilitat al centre del poble

Puig-reig renova l’asfalt i millora l’accessibilitat al centre del poble

L’Escola Valldaura de Manresa opta a un premi de l’Associació de Famílies d’Alumnes de Catalunya

L’Escola Valldaura de Manresa opta a un premi de l’Associació de Famílies d’Alumnes de Catalunya
Tracking Pixel Contents