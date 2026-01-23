Desmantellen una armeria clandestina a Puigcerdà
La Guàrdia Civil denuncia el responsable gràcies a la seva presència a les xarxes i la denúncia d'una guia de circulació denegada
Eva Batlle
La Guàrdia Civil ha desmantellat un taller clandestí a Puigcerdà on un home exercia l’activitat d’armeria sense cap mena d’autorització administrativa, una pràctica que presumptament feia anys que feia anys que s'estava desenvolupant en secret, posant en perill la seguretat pública. La Guàrdia Civil ha instruït una acta d'infracció administrativa i ha proposat una sanció al responsable. A més, com a mesura cautelar, s’ha retirat les armes del taller i les ha dipositat a la Intervenció d'Armes de Puigcerdà per evitar riscos addicionals.
La investigació va començar el passat desembre quan la Intervenció d'Armes i Explosius de Girona va rebre una denúncia. El 23 de desembre, es va detectar una guia de circulació sol·licitada des de Huelva per enviar una arma llarga a un taller de reparació. Però el que semblava una sol·licitud normal va ser denegada en descobrir-se que l’adreça de destinació no era un taller professional, sinó un domicili particular de Puigcerdà. Això va ser el punt de partida per a un operatiu que posaria al descobert una activitat il·legal de gran abast.
Investigació a Internet
Després d’una investigació digital, la Guàrdia Civil va localitzar diversos perfils de l’investigat a internet, on publicava fotografies i vídeos d’armes llargues, mostrant el seu estat abans i després de ser manipulades en el seu taller. En algunes de les imatges es podien veure clarament els números de sèrie de les armes, que no eren de la seva propietat, fet que va aixecar sospites sobre la legalitat de la seva activitat. Així mateix, en una cerca a internet es va localitzar un article periodístic datat l'agost de 2021 en què es presentava l'investigat com a professional, indicant que feia anys que exercia aquesta activitat.
L’armer il·legal, de fet, havia consultat prèviament a la Guàrdia Civil sobre els requisits per poder exercir legalment la seva professió, i sabia que estava cometent una infracció. No obstant això, va continuar amb la seva activitat de reparació, restauració i decoració d’armes de foc sense la corresponent llicència. Fins i tot, per amagar la seva il·legalitat, s’aprofitava de transferències temporals de titularitat per justificar la tinença de les armes dels seus clients, com si fossin armes de caça en lloc d’armes de foc de llarga distància, informa el cos de seguretat.
Els agents van descobrir el taller en una nau aïllada als afores de Puigcerdà, el local estava equipat amb maquinària pròpia de l’activitat d’armeria, però completament desproveït de les mínimes mesures de seguretat requerides per la llei. En aquest espai, el responsable manipulava armes de foc sense la més mínima garantia de seguretat, tant per a ell com per als seus clients.
A través de les declaracions de diversos clients que van lliurar les seves armes per a treballs de reparació, es va saber que pagaven a l’armer sense dubtar de la seva professionalitat, però sense tenir consciència que estaven cometent una infracció. Els testimonis van confirmar que els armes que lliuraven eren completes, incloent-hi armes llargues, i que confiaven en l'home per a treballs que incloïen la personalització i la restauració d’armes antigues.
Cessions de les armes
Per tal d'eludir el control de la Guàrdia Civil, l'investigat va utilitzar el mecanisme de cessions temporals d'armes a favor seu, amagant així la veritable titularitat de les armes que passaven per les seves mans. Així, en cas de ser interceptat, les armes figuraven com a seves, el que li permetia enganyar les autoritats sobre la seva propietat, segons la Guàrdia Civil.
Aquestes pràctiques no només suposen un greu perill per a la seguretat ciutadana, sinó que també representen una competència deslleial per als armers autoritzats. El cos armat ressalta que l'absència de mesures de seguretat adequades al taller augmenta el risc de furt o pèrdua de les armes manipulades, amb el perill que aquestes caiguin en mans equivocades.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències