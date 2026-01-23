Guils proclama alcalde l'independent Javier Maldonado
El ple extraordinari vota el relleu de Yolanda Mendo en compliment de l'acord de govern entre Junts i Escoltem
L'Ajuntament de Guils de Cerdanya ha celebrat aquest divendres un ple extraordinari on Javier Maldonado Díaz-Angel ha pres possessió com a nou alcalde del municipi, rellevant Yolanda Mendo Bragulat del grup Junts per Guils. Mendo ha presentat la seva renúncia a l'alcaldia el passat 12 de gener, i fins a la celebració del Ple d'avui, la funció d'alcaldia ha estat exercida pel primer tinent d'alcalde, Josep Mendo Mir.
El nomenament de Maldonado compleix amb el pacte de govern subscrit entre els grups Escoltem i Junts per Guils, un acord basat en la responsabilitat i el compromís amb l'estabilitat institucional i el progrés del municipi. Amb aquesta nova etapa, el govern municipal reafirma la seva voluntat de continuar treballant des de la lleialtat i el diàleg entre els grups de govern, destacant la cohesió i la capacitat de treball conjunt.
En el seu discurs com a nou alcalde, Maldonado ha expressat la seva il·lusió per assumir el càrrec i ha declarat: “He assumit l’alcaldia amb molta il·lusió i amb el compromís ferm de treballar pel present i el futur de Guils de Cerdanya. Vull una alcaldia propera, que escolti i atengui les necessitats dels veïns i veïnes, i que continuï impulsant, conjuntament amb tot l’equip de govern, les millores que el municipi necessita.”
Nou mandat i projectes de futur
El nou alcalde ha subratllat la importància de continuar avançant amb projectes estratègics ja en marxa, com la millora del camí de la Carrera i la rehabilitació de la sala polivalent de Saneja, així com el projecte de rehabilitació de Cal Forner per a habitatges socials. Aquestes accions són fonamentals per afavorir l'accés a l'habitatge i reforçar la cohesió social al municipi. També ha destacat la voluntat de continuar potenciant les infraestructures municipals, els serveis públics i les activitats culturals i esportives, elements clau per a la qualitat de vida de la comunitat.
Un altre dels projectes destacats pel nou mandat és la continuïtat de l’aposta per Guils Fontanera, un projecte emblemàtic del municipi que ha aconseguit millores importants en els darrers anys. Amb la presència de neu, el municipi ha pogut gaudir encara més d'un entorn natural cuidat i accessible.
Futur sostenible i compromís amb la comunitat
Maldonado també ha remarcat que el futur de Guils de Cerdanya passa per consolidar un model de municipi basat en cinc eixos fonamentals: sostenibilitat, la protecció de la flora i la fauna, el suport a la pagesia, el foment de la vida familiar i la promoció de l’esport com a eina de cohesió social i salut. “Hem volgut seguir construint un Guils equilibrat, on el respecte pel medi ambient vagi acompanyat de la pagesia, on les famílies trobin un municipi acollidor per viure-hi, i on l’esport sigui un element vertebrador de la vida comunitària. Aquests cinc eixos defineixen la nostra manera d’entendre el poble i el seu futur,” ha afirmat Maldonado.
Amb aquest relleu, l'Ajuntament de Guils de Cerdanya inicia una nova etapa amb un missatge clar de continuïtat, estabilitat i ambició de futur, reafirmant el compromís de treballar amb responsabilitat, proximitat i visió de poble, sempre posant la gent de Guils de Cerdanya al centre de l’acció política.
