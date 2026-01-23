Pirineu Viu mostra "sorpresa" per la "reobertura" del debat olímpic
La plataforma considera que insistir en aquest projecte és seguir encallats en "la dècada perduda"
ACN
Pirineu Viu ha expressat "sorpresa" davant les declaracions del Consell Comarcal de la Cerdanya i de part de l'empresariat pirinenc, que tornen a reivindicar els Jocs Olímpics d'hivern com una oportunitat de futur per al territori. La plataforma creu que insistir en aquesta idea és seguir encallats en la "dècada perduda" que ha "impedit" avançar cap a un "projecte estratègic" pensat des del Pirineu i beneficiós per als seus habitants. La plataforma considera preocupant que alguns responsables polítics continuïn "en una pantalla del 2019" i mostrin una manca "clara" d'imaginació davant els reptes actuals del territori, com ara l'accés a l’habitatge.
En aquest context, la plataforma critica que el Consell Comarcal de la Cerdanya opti per "continuar impulsant un model que agreuja la situació, afavorint l'especulació immobiliària, l'expansió de les segones residències i una pressió turística que dificulta l'arrelament de la població local".
Davant d'aquest escenari, Pirineu Viu defensa la necessitat "urgent" d'un canvi de rumb econòmic. La plataforma aposta per diversificar l'economia del Pirineu i construir un projecte de futur propi, basat en un model "resilient" des dels punts de vista econòmic, social i territorial.
Tot plegat després que avui onze patronals del sector empresarial i entitats vinculades a l'hostaleria i el turisme hagin emès un comunicat conjunt on lamenten que el Pirineu no té "un projecte territorial clar de futur" perquè, segons asseguren, s'està gestionant com a "postal", sense una visió "ambiciosa" i una "aposta estratègica sostinguda".
El comunicat s'ha fet públic a dues setmanes de l'inici dels Jocs d'hivern 2026, que tindran lloc a Milà-Cortina d'Ampezzo i pels quals s'havia preparat inicialment la candidatura Pirineus-Barcelona, que després es volia fer optar a l'esdeveniment de l'any 2030. Sobre aquest projecte, al·leguen que, tot i reconèixer el canvi climàtic, les acumulacions de neu que hi ha actualment al Pirineu constaten que hi ha "marge".
