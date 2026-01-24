Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRodaliesTall a l'AP-7Agnès MarquèsRun clubInnocentada
instagramlinkedin

Bombers amb esquís auxilien cinc persones sorpreses pel torb entre la Molina i Castellar de n'Hug

Hi ha fins a una cinquantena de carreteres afectades per la nevada a Catalunya

Els bombers fent un rescat avui a Setcases

Els bombers fent un rescat avui a Setcases / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Núria León

Eva Batlle

Manresa

La situació viària a la Cerdanya és complicada per les nevades, especialment a la carretera -rural que uneix amb la GI-604- que uneix la Molina amb Castellar de N'Hug, on diversos vehicles han quedat atrapats. Els Bombers han trobat tantes acumulacions de neu que també han quedat encallats. Per poder ajudar, s'han desplaçat fins a la zona cinc dotacions amb tasques de suport i salvament de persones atrapades, així com per alliberar la carretera de vehicles i facilitar el pas als serveis d’emergència i llevaneus.

Tot i que els Bombers han intentat desplaçar un helicòpter, no han pogut arribar a la zona a causa del fort torb. Finalment, han enviat personal dels GRAE a Talló amb esquís per accedir per terra. Es desconeix quants vehicles estan atrapats a la neu. Els Bombers han explicat a aquest diari que cinc persones, que es trobaven en un cotxe que tenia moltes dificultats, ja han estat localitzades i ara es treballa a veure com evacuar-les. La resta de vehicles també esperen el pas de la màquina llevaneus. A més, també s’han quedat atrapats vehicles a la BV-4031 entre Toses i Castellar de N’Hug.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
  2. Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
  3. Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
  4. Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
  5. La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
  6. Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
  7. La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
  8. Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu

Bombers amb esquís auxilien cinc persones sorpreses pel torb entre la Molina i Castellar de n'Hug

Bombers amb esquís auxilien cinc persones sorpreses pel torb entre la Molina i Castellar de n'Hug

L'Adbisio ETL Global Manresa s'encalla al final i perd a casa contra el Ciudad de Alcorcón (8-11)

L'Adbisio ETL Global Manresa s'encalla al final i perd a casa contra el Ciudad de Alcorcón (8-11)

La neu fa ajornar els partits de futbol i bàsquet amb implicació d'equips de la regió central de dissabte a la tarda

La neu fa ajornar els partits de futbol i bàsquet amb implicació d'equips de la regió central de dissabte a la tarda

Un viatger de Manresa en el caos de Renfe: "A veure si demà puc tornar"

Un viatger de Manresa en el caos de Renfe: "A veure si demà puc tornar"

El Baxi Manresa afronta un duel clau contra l'Andorra per travessar la frontera de la primera volta

El Baxi Manresa afronta un duel clau contra l'Andorra per travessar la frontera de la primera volta

La neu deixa 40 vehicles atrapats a la C-462 a Navès

La neu deixa 40 vehicles atrapats a la C-462 a Navès

Les actuacions dels Bombers arriben a 51 a la Catalunya Central per incidències derivades de la nevada

Les actuacions dels Bombers arriben a 51 a la Catalunya Central per incidències derivades de la nevada

Exposició a Sant Vicenç sobre Jordi Viladoms

Exposició a Sant Vicenç sobre Jordi Viladoms
Tracking Pixel Contents