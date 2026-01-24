Bombers amb esquís auxilien cinc persones sorpreses pel torb entre la Molina i Castellar de n'Hug
Hi ha fins a una cinquantena de carreteres afectades per la nevada a Catalunya
Eva Batlle
La situació viària a la Cerdanya és complicada per les nevades, especialment a la carretera -rural que uneix amb la GI-604- que uneix la Molina amb Castellar de N'Hug, on diversos vehicles han quedat atrapats. Els Bombers han trobat tantes acumulacions de neu que també han quedat encallats. Per poder ajudar, s'han desplaçat fins a la zona cinc dotacions amb tasques de suport i salvament de persones atrapades, així com per alliberar la carretera de vehicles i facilitar el pas als serveis d’emergència i llevaneus.
Tot i que els Bombers han intentat desplaçar un helicòpter, no han pogut arribar a la zona a causa del fort torb. Finalment, han enviat personal dels GRAE a Talló amb esquís per accedir per terra. Es desconeix quants vehicles estan atrapats a la neu. Els Bombers han explicat a aquest diari que cinc persones, que es trobaven en un cotxe que tenia moltes dificultats, ja han estat localitzades i ara es treballa a veure com evacuar-les. La resta de vehicles també esperen el pas de la màquina llevaneus. A més, també s’han quedat atrapats vehicles a la BV-4031 entre Toses i Castellar de N’Hug.
