Primers fruits de la nova gestió de la brossa a Cerdanya: la recollida de l'orgànica creix el 242%
Prop del 70% dels habitatges dels pobles que fan el porta a port ja disposen del material pel nou sistema, que redueix un 36% en pes de la fracció resta en tres mesos
El Consell Comarcal de Cerdanya ha fet públics els primers fruits el nou sistema de gestió de la brossa. Així, segons ha explicat aquest òrgan, el passat mes de setembre es va iniciar la campanya d’implantació del nou sistema de recollida de residus porta a porta als municipis de Bellver de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Llívia i Prats i Sansor. La campanya va incloure xerrades informatives i l’obertura d’oficines presencials als municipis per facilitar la recollida del kit porta a porta, així com el manteniment del servei d’atenció a la ciutadania al Consell Comarcal.
Després de tres mesos d’implantació, s’han atès un total de 4.370 usuaris, una xifra que representa prop del 70% dels habitatges que han d’utilitzar aquest sistema. Des del Consell Comarcal es valora molt positivament aquest nivell de participació ciutadana, que permet implantar el nou model de recollida amb garanties d’èxit.
La recollida porta a porta es va iniciar a finals de setembre de manera gradual, incorporant nous municipis mes a mes. Les primeres dades confirmen un increment molt significatiu de la recollida selectiva de la fracció orgànica. Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, als municipis amb sistema porta a porta, l’any 2024 es van recollir 18,67 tones de fracció orgànica, mentre que en el mateix període de l’any 2025 se n’han recollit prop de 65 tones, fet que suposa un augment del 242%.
Aquest increment s’explica tant per la recollida porta a porta domèstica com per la incorporació de la recollida comercial, especialment en establiments de restauració com bars i restaurants.
Pel que fa a la fracció resta, també s’han obtingut resultats molt positius en els municipis porta a porta. Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de l’any 2024 es van recollir prop de 465 tones de residus del contenidor de rebuig, mentre que en el mateix període de l’any 2025 la xifra s’ha reduït fins a les 295 tones. Aquesta davallada representa una reducció del 36% en el pes dels residus no separats.
Pel que fa a la resta de municipis de la comarca que no han implantat el sistema porta a porta si es comparen les dades de recollida del 2024 i les del 2025 pels períodes octubre, novembre i desembre, s’observa que s’ha generat un 1,78% més de fracció resta en pes, passant de les 1.700 tones a les 2.090. Aquest augment es veu accentuat durant el mes de desembre de 2025 que es va generar un 7,36% més de fracció resta que el 2024.
Des del Consell Comarcal es vol agrair la implicació de la ciutadania, tant per anar a recollir el material del sistema porta a porta com per la seva participació activa en aquest nou model de recollida de residus, clau per avançar cap a una gestió més sostenible i eficient. D’altra banda, s’anima a les segones residències a utilitzar aquest sistema, ja que en períodes llargs de vacances poden treure les cinc fraccions, i en caps de setmana es recull la fracció orgànica i els envasos.
D’altra banda, el mes de desembre es va iniciar la campanya d’implantació del sistema de contenidors intel·ligents als municipis i nuclis on la fracció orgànica i la fracció resta són tancades. Igual que en el cas del porta a porta, s’han obert oficines municipals per facilitar la recollida dels clauers d’accés. Tot i això, la participació ciutadana està sent inferior a l’esperada, amb percentatges de repartiment de clauers per sota del 30%.
Per aquest motiu, el Consell Comarcal fa una crida a la població perquè reculli el seu clauer a l’oficina del seu municipi o, en cas que aquesta ja estigui tancada, a les oficines del Consell Comarcal.
En aquest sentit, des del Consell Comarcal de la Cerdanya es destaca que el canvi de model en la gestió dels residus respon a una clara aposta política, fonamentada en criteris tècnics i ambientals, per assolir els objectius que marca la Unió Europea en matèria de reciclatge i reducció de residus. El president del Consell Comarcal, Isidre Chia, ha subratllat que “aquest projecte és fruit d’una decisió valenta i necessària, que situa la Cerdanya en el camí correcte cap a una comarca més sostenible, eficient i responsable amb el seu entorn natural”.
Per la seva banda, el conseller de l’Àrea de Medi Ambient, Josep Maria Isern, ha remarcat que “les dades confirmen que el sistema porta a porta és una eina efectiva per incrementar la recollida selectiva i reduir de manera molt significativa la fracció resta. Aquestes millores no serien possibles sense el compromís de la ciutadania i el treball coordinat dels ajuntaments i dels serveis tècnics del Consell Comarcal. Afegeix que l’augment de fracció resta al conjunt de la comarca és preocupant, i que és imprescindible continuar implementant els sistemes eficients a la resta de municipis”.
Des del Consell Comarcal es posa en valor la tasca tècnica desenvolupada durant tot el procés d’implantació, així com l’esforç informatiu i d’acompanyament a la població, amb l’objectiu de garantir un desplegament progressiu, entenedor i adaptat a la realitat dels municipis de la comarca. Aquest canvi de model no només permet complir amb la normativa europea, sinó que també contribueix a reduir costos futurs de tractament de residus i a preservar el territori, un dels principals valors de la Cerdanya
