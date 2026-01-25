Evacuen preventivament el poliesportiu de Puigcerdà per una fuita de monòxid de carboni
Els operatius d'emergències han actuat per garantir la seguretat de les persones i han realitzat controls de concentració de gas
Regió7
Els Bombers de la Generalitat han desplaçat aquest diumenge a la tarda 3 dotacions al Club Poliesportiu de Puigcerdà per revisar les instal·lacions i prendre mesures arran d’una possible fuita de monòxid de carboni, després que s'activés una alarma. Bombers han rebut l'avís a les 17.22h.
Com a mesura preventiva, s’ha procedit al desallotjament de totes les persones que es trobaven a la planta baixa i al primer pis de l’equipament, sense que constin ferits. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat inicialment 9 unitats.
Davant la incidència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla PROCICAT, mentre els operatius d’emergència es mantenien a mitja tarda al lloc dels fets, on realitzaven mesures de concentració de gas per garantir la seguretat de l'equipament esportiu abans de permetre el retorn de l'activitat.
