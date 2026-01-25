Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Evacuen preventivament el poliesportiu de Puigcerdà per una fuita de monòxid de carboni

Els operatius d'emergències han actuat per garantir la seguretat de les persones i han realitzat controls de concentració de gas

Els Bombers de la Generalitat han desplaçat aquest diumenge a la tarda 3 dotacions al Club Poliesportiu de Puigcerdà per revisar les instal·lacions i prendre mesures arran d’una possible fuita de monòxid de carboni, després que s'activés una alarma. Bombers han rebut l'avís a les 17.22h.

Com a mesura preventiva, s’ha procedit al desallotjament de totes les persones que es trobaven a la planta baixa i al primer pis de l’equipament, sense que constin ferits. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat inicialment 9 unitats.

Davant la incidència, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla PROCICAT, mentre els operatius d’emergència es mantenien a mitja tarda al lloc dels fets, on realitzaven mesures de concentració de gas per garantir la seguretat de l'equipament esportiu abans de permetre el retorn de l'activitat.

