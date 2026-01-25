Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats
El vídeo mostra les dificultats amb les que es van trobar els serveis d'emergència per arribar fins al lloc on estaven bloquejats
Els Bombers de la Generalitat van fer diversos rescats dissabte durant la intensa jornada de neu que va afectar bona part de la Catalunya central. Un dels serveis més complicats va ser el rescat d'una família que havia quedat bloquejada a la carretera entre Castellar de n'Hug i Toses, a l'altura del coll de la Crueta, dins del seu cotxe. Avui els bombers han compartit les imatges i el vídeo del rescat que va ser molt complicat, tal com es veuen a les imatges, empeses pel torb i la gran quantitat de neu que hi havia a la via.
Part del rescat es va haver de fer a peu, després d'un primer intent amb helicòpter, que va resultar fallit per les males condicions meteorològiques. Van haver de deixar als rescatadors a Talló, per poder seguir fent el rescat a peu. El Grup d'Actuacions Especials (GRAE) va acabar arribant on eren els vehicles atrapats malgrat la mala visibilitat i que alguns cotxes a la calçada dificultaven el pas.
Una vegada a lloc, van poder retirar-los i fer-los un refugi d'emergència a la neu mentre que les màquines llevaneu netejaven el camí fins al coll de la Creueta. Finalment, dues màquines trepitjaneu de la Molina van poder arribar on era la família atrapada i els van evacuar fins a l'estació.
Al matí, s'ha revisat tot el tram de la BV-4031, al Coll de la Creueta, per assegurar que no hi quedava cap altre cotxe immobilitzat ni persones atrapades.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- La neu i el gel compliquen la circulació per les carreteres de la regió central