Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats

El vídeo mostra les dificultats amb les que es van trobar els serveis d'emergència per arribar fins al lloc on estaven bloquejats

Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats

Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats

Bombers de la Generalitat

Núria León

Núria León

Manresa

Els Bombers de la Generalitat van fer diversos rescats dissabte durant la intensa jornada de neu que va afectar bona part de la Catalunya central. Un dels serveis més complicats va ser el rescat d'una família que havia quedat bloquejada a la carretera entre Castellar de n'Hug i Toses, a l'altura del coll de la Crueta, dins del seu cotxe. Avui els bombers han compartit les imatges i el vídeo del rescat que va ser molt complicat, tal com es veuen a les imatges, empeses pel torb i la gran quantitat de neu que hi havia a la via.

Rescat de cotxes encallats a la carretera de Castellar de n'Hug al Tossal

Rescat de cotxes encallats a la carretera de Castellar de n'Hug al Tossal / Bombers de la Generalitat

Part del rescat es va haver de fer a peu, després d'un primer intent amb helicòpter, que va resultar fallit per les males condicions meteorològiques. Van haver de deixar als rescatadors a Talló, per poder seguir fent el rescat a peu. El Grup d'Actuacions Especials (GRAE) va acabar arribant on eren els vehicles atrapats malgrat la mala visibilitat i que alguns cotxes a la calçada dificultaven el pas.

Rescat d'un cotxe encallat a la neu a la Molina

Rescat d'un cotxe encallat a la neu a la Molina / Bombers de la Generalitat

Una vegada a lloc, van poder retirar-los i fer-los un refugi d'emergència a la neu mentre que les màquines llevaneu netejaven el camí fins al coll de la Creueta. Finalment, dues màquines trepitjaneu de la Molina van poder arribar on era la família atrapada i els van evacuar fins a l'estació.

Notícies relacionades

Màquines llevaneus durant el rescat

Màquines llevaneus durant el rescat / Bombers de la Generalitat

Al matí, s'ha revisat tot el tram de la BV-4031, al Coll de la Creueta, per assegurar que no hi quedava cap altre cotxe immobilitzat ni persones atrapades.

