El passadís isobàric que porta més neu a la Cerdanya aquest hivern
Meteo Pirineus explica l'excepcionalitat de les nevades a la vall, l'Alt Urgell, Andorra i el Prepirineu
Aquest hivern, les nevades que afecten la Cerdanya, l'Alt Urgell, Andorra i el Prepirineu s'han tornat més abundants de l'habitual durant l'època més seca de l'any. Albert de Gràcia, de Meteo Pirineus, explica els motius d'aquest fenomen meteorològic excepcional, que sembla contradir les condicions típiques d'aquesta temporada.
El meteoròleg pirinenc explica que "normalment, durant els mesos de desembre i gener, l'anticicló de les Azores, situat a l'oest de la península Ibèrica, exerceix una influència dominant sobre el temps. Aquest anticicló genera un gir dels vents en sentit de les agulles del rellotge, que arriben al Pirineu procedents del nord. Però les zones més orientals de la cadena pirinenca, incloent-hi les terres catalanes, andorranes i el Prepirineu, queden sovint al marge de la humitat procedent de l'Atlàntic. Això provoca que aquesta època de l'any sigui generalment força eixuta a la regió, amb poques precipitacions".
Tanmateix, aquest hivern es produeix una excepció. "Els bloquejos anticiclònics han estat molt persistents, una situació poc habitual", afirma de Gràcia. Habitualment, aquests bloquejos anticiclònics duren poc temps, però aquest cop s'ha generat una situació més estable. A la zona nord d'Europa, l'anticicló exerceix una influència simultània amb l'anticicló de les Azores, creant una espècie de passadís perfecte per al pas de borrasques cap al Pirineu. "Aquestes borrasques, que normalment haurien de desplaçar-se cap a latituds més al nord, estan arribant directament a la nostra zona, generant nevades continuades durant dies."
Les temperatures fredes i les nevades continuaran afectant la regió durant els propers dies, segons les previsions de Meteo Pirineus. Aquest fenomen, poc freqüent en aquesta època de l'any, permet un manteniment de les condicions meteorològiques que afavoreixen el fred i les nevades, oferint un hivern més intens en comparació amb les condicions habituals.
En un context com aquest, de Gràcia recomana estar ben informats sobre l'evolució del temps, ja que els canvis meteorològics seran constants durant molts dies. "Ho seguirem", afegeix, destacant la importància de seguir les actualitzacions per garantir una resposta adequada a la meteorologia inestable.
Aquest hivern, doncs, està sent un exemple clar de com les condicions atmosfèriques poden modificar-se de manera inesperada, i de com els vents i l'activitat anticiclònica poden transformar l'escenari habitual de les nevades a la Cerdanya, l'Alt Urgell, Andorra i el Prepirineu. Les previsions apunten a un hivern de gran acumulació de neu a les zones més afectades, fet que beneficiarà les estacions d'esquí i altres activitats d'hivern.
