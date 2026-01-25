"Professionals mèdics, la Cerdanya és la vostra terra d'oportunitats"
Les autoritats sanitàries franceses activen una campanya per atraure professionals a la comarca amb un vídeo que destaca els avantatges d'un estil de vida equilibrat a la natura
En un moment en què el sistema sanitari de zones rurals i muntanyoses afronta dificultats per atraure i retenir professionals, l’associació CISAM (Coordination Innovation Santé Accompagnement Montagne) ha llançat una nova campanya a través d’un vídeo promocional per captar professionals sanitaris a la Cerdanya i el Capcir. La iniciativa busca mostrar que exercir una professió sanitària en aquest territori no només ofereix oportunitats laborals, sinó que també permet gaudir d’una qualitat de vida inigualable en un entorn natural únic. El vídeo es pot veure a l'enllaç https://youtu.be/jDHJQ4j3XEQ
Un territori de salut únic i accessible
El vídeo, produït per CISAM, posa en relleu la riquesa i diversitat de les professions sanitàries a la Cerdanya, destacant la seva excel·lència mèdica i la qualitat de vida que el territori pot oferir als professionals i les seves famílies. Comença amb la pregunta: "I si la teva professió tingués tant de sentit com la vida que portes fora de la feina?" Aquesta crida busca atraure aquells que cerquen un equilibri perfecte entre l’excel·lència assistencial i una vida plena en un paisatge muntanyós, assolellat i intensament viu.
La Cerdanya com a destinació per a professionals sanitaris
En el vídeo, es destaca que ja són més de 1.200 professionals de la salut els que han triat aquest territori per exercir la seva professió, atraïts pel model sanitari que combina l’atenció especialitzada amb l’accessibilitat a serveis socials i mèdics. A través de capítols curts, el vídeo explica l’ecosistema sanitari que ofereix la Cerdanya: des de medicina especialitzada i urgències fins a l’atenció a la discapacitat i la gent gran, passant per un ampli ventall de serveis com la psiquiatria, la rehabilitació i les cures globals. Els professionals poden desenvolupar-se en un entorn d’avantguarda tecnològica mentre gaudeixen de la qualitat de vida que ofereix la regió.
Els capítols del vídeo detallen, a més, com la Cerdanya és un lloc amb una gran oferta d’activitats de lleure, esports i cultura, tot a només dues hores de distància de grans ciutats com Barcelona i Tolosa. Això fa que la regió sigui encara més atractiva per aquells que cerquen un lloc on treballar i viure sense renunciar als serveis i oportunitats d’una ciutat gran.
Un compromís col·lectiu per la salut i la qualitat de vida
CISAM ha produït aquest vídeo amb l'objectiu de captar professionals per als 11 centres de salut i mèdic-socials que formen part del consorci de les Muntanyes Catalanes, un pol d'ocupació dinàmic i transfronterer. A través de la campanya, volen mostrar com aquest model cooperatiu de centres ofereix un entorn de treball col·laboratiu, amb 1.200 col·laboradors compromesos amb la salut i el benestar de la comunitat.
Per què uniu-vos a CISAM?
El vídeo destaca diversos avantatges de treballar a la Cerdanya i el Capcir:
- Diversitat: Els professionals tenen l’oportunitat de treballar en 11 centres de salut i mèdic-socials que cooperen entre si.
- Tecnicitat: Els centres disposen de tecnologies d’avantguarda per a una atenció sanitària de qualitat en àrees com la psiquiatria, la rehabilitació i les cures globals.
- Equilibri: A més d’oferir un ambient laboral de qualitat, la Cerdanya proporciona una qualitat de vida excepcional, amb accés a tots els serveis necessaris en un entorn natural únic.
Un pol d’ocupació transfronterer i dinàmic
El consorci de centres de salut de les Muntanyes Catalanes és un dels pols d’ocupació més dinàmics de la regió. Els professionals de la salut que hi treballen tenen l’oportunitat de desenvolupar-se en un entorn transfronterer, amb la possibilitat d’apropar-se a dues cultures i idiomes diferents. A més, la campanya s’adreça a un ventall ampli de perfils professionals, des de metges i infermers fins a personal tècnic, administratiu i logístic.
Accedeix a les ofertes de treball
Amb la difusió del vídeo, CISAM vol aconseguir que més professionals es conscienciïn de les oportunitats que ofereix treballar a la Cerdanya, combinant el desenvolupament professional amb una vida personal rica i plena. Per als interessats, el vídeo inclou un enllaç per consultar les ofertes de treball disponibles: TROBA LES NOSTRES OFERTES DE TREBALL.
Benvinguts a casa vostra!
Finalment, la crida del vídeo és clara: "Benvinguts a casa vostra!" La Cerdanya no és només un lloc per treballar, és un lloc per viure, gaudir i créixer. Els professionals de la salut que decideixen establir-se aquí no només troben un treball satisfactori, sinó també un espai per a una vida plena en un dels territoris més bells i acollidors dels Pirineus.
