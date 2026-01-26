Declaracions de la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Puigerdà, Núria Muñoz, i Joan Manel Serra, alcalde de Puigcerd
L’Ajuntament de Puigcerdà ha suspès aquest dilluns les classes i les activitats escolars a causa de la neu que ha caigut en les darreres hores a la capital cerdana. De fet, abans de les 7 del matí ja s’acumulaven gruixos de 12 centímetres, motiu pel qual s’ha demanat molta precaució en la mobilitat. De fet, el transport escolar també ha quedat anul·lat, segons han indicat des del Consell Comarcal de la Cerdanya. Mentrestant, la carretera GI-404 entre Alp i Das està tallada i ha calgut circular amb cadenes per l’N-260 entre Planoles (Ripollès) i Guils de Cerdanya, a més del Port del Cantó, que uneix l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà. També es manté tallada per risc d’allaus la C-28 entre l’Alt Àneu (Pallars Sobirà) i Naut Aran (Val d’Aran). Més informació