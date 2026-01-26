Donades d'alta cinc persones que estaven ingressades arran d'una fuita de monòxid de carboni al Club Esportiu Puigcerdà
El consistori de la capital cerdana planteja adquirir una nova màquina elèctrica per evitar incidents en un futur
ACN
Les cinc persones que aquest diumenge van ser ingressades a l'Hospital de Cerdanya, entre elles una menor, afectades per una fuita de monòxid de carboni al Club Poliesportiu Puigcerdà ja han rebut l'alta. Així ho ha confirmat aquest dilluns l'alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, que ha destacat que arran d'un incident anterior, el qual va tenir lloc el 8 de gener de 2022, es van establir uns protocols d'actuació i instal·lar uns detectors que van donar l'avís de la concentració de monòxid de carboni. Respecte a la màquina que s'encarrega d'allisar la pista de gel, que funciona amb combustió de gas, Serra ha apuntat que es volia comprar una de nova d'elèctrica i que l'episodi d'aquest diumenge "segurament accelerarà" la seva adquisició.
L'alcalde de Puigcerdà ha detallat que el fet que es muntés un hospital de campanya en un dels pavellons annexes per fer el triatge, va evitar que l'Hospital de Cerdanya quedés col·lapsat. Fins al lloc dels fets es van desplaçar deu unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), les quals van revisar fins a 200 persones que, prèviament, havien estat evacuades.
