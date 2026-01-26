La reactivació de la nevada obliga Puigcerdà a suspendre les classes
El temporal acumula setze centímetres de neu a la vila i una mitjana de cinc centímetres al voltant de la cota dels mil metres a la resta de la comarca obligant a circular amb equipaments a les carreteres altes
La reactivació de la nevada de matinada ha complicat l'inici dels serveis bàsics aquest dilluns a la Cerdanya. A primera hora del matí, Puigcerdà s'ha despertat amb 16 centímetres de neu acumulats, un fenomen que ha dificultat la mobilitat i ha obligat a suspendre les classes i el transport escolar a la comarca. Altres centres escolars de la comarca sí han obert en funció de la seva situació amb, però, algunes absències tant d'alumnes com de professors que estan subjectes al desplaçament per carretera. L'escola Jaume I de Llívia ha obert amb normalitat atès que la major part dels seus alumnes hi van a peu. L'institut escola Mare de Déu de Talló de Bellver també ha obert amb certa normalitat. Les línies de transport escolar de la comarca han quedat suspeses.
Des de la matinada la situació meteorològica ha estat marcada per una intensificació de les precipitacions, amb una temperatura de -0,1 ºC, que ha fet que la neu es mantingués acumulada i es compliqués la circulació a la via pública. Les autoritats locals, seguint les recomanacions de seguretat, han decidit suspendre les activitats escolars i les classes a Puigcerdà, així com el transport escolar a la Cerdanya.
Els serveis meteorològics han indicat que la visibilitat és dolenta a causa de la nevada persistent, i les condicions del temps continuaran complicant les tasques de neteja i desplaçament. Així ho recull la taula de mesurament, que a les 8 h reportava una humitat relativa del 99% i una pressió atmosfèrica de 1014 hPa, amb cel completament tapat i vent de mestral, segons les dades del meteoròleg local Jordi Queralt.
En aquest escenari, la circulació de vehicles a les cotes altes queda restringida a l'ús d'equipaments especials i amb molta precaució a les carreteres de la vall: la GI-404 entre Alp i Das està tallada i cal circular amb cadenes per l’N-260 entre Planoles (Ripollès) i Guils de Cerdanya, a més del Port del Cantó, que uneix l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà. Les autoritats han demanat a la ciutadania extremar la precaució en la mobilitat i han advertit que les condicions poden empitjorar al llarg del dia.
La nevada ha deixat gruixos desiguals a la resta de la Cerdanya, amb manteills que acumulen al voltant de cinc centímetres a la cota dels mil metres, la qual cosa comporta que els principals nuclis de població de la comarca han quedat afectats. A la part més oriental de la vall la nevada està sent més copiosa amb gruixos acumulats a l'entorn de Llívia i Estavar que superen els vint centímetres a primera hora del matí.
