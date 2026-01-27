L'Hospital de Cerdanya exporta el seu model a la frontera francoalemanya
La direcció del centre mèdic de Puigcerdà exposa el projecte binacional en una trobada europea a la Universitat d’Estrasburg
L’Hospital de Cerdanya s’ha tornat a situar al centre del debat europeu sobre cooperació sanitària transfronterera. El director general adjunt del centre, Grégory Guibert, ha participat en una taula rodona a la Universitat d’Estrasburg, en el marc dels 36ns Entretiens de Strasbourg, una trobada organitzada pels Jeunes Européens de Strasbourg i els Junge Europäische Föderalisten de Freiburg.
Sota el títol «La salut: obstacles i oportunitats de la cooperació a l’Alt Rin», el debat, moderat per la professora Verena Hänsch-Hervieux, ha reunit representants del món acadèmic i institucional per reflexionar sobre els reptes que encara afronta la cooperació sanitària entre territoris fronterers.
Guibert ha compartit taula amb el degà de la Facultat de Medicina d’Estrasburg, Jean Sibilia, així com amb estudiants francesos i alemanys, amb qui ha analitzat la necessitat creixent d’articular aliances transfrontereres en salut, els obstacles jurídics i culturals que encara persisteixen i les claus per avançar cap a models de cooperació més eficients.
Un dels punts destacats del debat ha estat la constatació que les problemàtiques detectades a la frontera francoalemanya són molt similars a les que es viuen a la frontera francocatalana. La diversitat de sistemes sanitaris, tant a escala estatal com regional, ha fet imprescindible —segons els ponents— una clara voluntat política i la creació d’eines jurídiques innovadores que permetin compartir recursos humans, infraestructures i serveis.
En aquest context, l’experiència de l’Hospital de Cerdanya ha despertat un especial interès entre els assistents. Considerat un centre pioner i únic a Europa, el projecte cerdà s’ha presentat com un exemple real de com superar barreres administratives i nacionals per oferir una atenció sanitària conjunta i integrada.
La participació als Entretiens de Strasbourg ha reforçat així el paper de l’Hospital de Cerdanya com a referent europeu en cooperació sanitària transfronterera i ha consolidat la seva projecció com a model exportable a altres territoris del continent.
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Una persona resulta ferida crítica en un accident a l'Eix Transversal a Artés