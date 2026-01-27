La Molina i Masella, entre les estacions que acumulen més neu al món aquesta temporada
Segons el portal especialitzat Skiresort les dues estacions d'esquí alpí de la Baixa Cerdanya sumen més de dos metres i Port Ainé encapçala el rànquing amb més de tres
ACN
Les estacions d’esquí de la Cerdanya viuen un hivern excepcional pel que fa a acumulació de neu. Segons les darreres dades de gruixos acumulats al llarg de tota la temporada, La Molina registra fins a 230 centímetres, mentre que Masella se situa en els 220 centímetres, xifres que garanteixen unes condicions òptimes per a la pràctica de l’esquí i que no es veien amb aquesta regularitat des de fa anys.
Aquest bon moment a la comarca s’emmarca en una temporada especialment generosa a tot el Pirineu català. Espot, al Pallars Sobirà, acumula fins a 280 centímetres, la mateixa xifra que Vallter, mentre que Boí Taüll arriba als 270 centímetres. Baqueira Beret, a la Vall d’Aran, registra uns 170 centímetres acumulats, i Port del Comte se situa al voltant dels 230 centímetres.
Però la gran protagonista d’aquest hivern és Port Ainé, al Pallars Sobirà, que s’ha colat en el rànquing de les estacions d’esquí amb més neu acumulada de tot el món. Segons el portal especialitzat Skiresort, el complex pallares ha superat els tres metres de neu acumulada durant la temporada, amb màxims de fins a 330 centímetres, situant-se en quarta posició mundial, només per darrere d’una estació suïssa i de dues del Japó.
Treballadors de l’estació han assegurat que es tracta de la temporada amb més neu dels darrers vint anys, fruit de diverses borrasques consecutives que han deixat precipitacions constants en forma de neu. Aquesta situació, però, també ha comportat una intensa feina diària dels operaris, que han de retirar neu dels remuntadors i garantir la seguretat de les instal·lacions.
L’accés a Port Ainé, des de Roní, al municipi de Rialp, evidencia l’impacte de les nevades, amb arbres caiguts per sobrecàrrega i trams on és imprescindible circular amb cadenes o pneumàtics d’hivern. La responsable comercial de l’estació, Gemma Tost, ha remarcat que ha nevat gairebé cada dia durant dues setmanes i que a partir dels 600 metres d’altitud ja es poden trobar carreteres amb gel o neu.
Tot i algunes anul·lacions puntuals a les escoles d’esquí per dificultats d’accés i retards en l’obertura d’alguns remuntadors, els aficionats que hi pugen aquests dies gaudeixen d’un paisatge completament blanc i d’una neu pols de gran qualitat, una imatge que, segons molts habituals, feia temps que no es veia amb aquesta intensitat al Pirineu.
