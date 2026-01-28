Junts demana busos directes entre el Pirineu i els campus universitaris
El diputat Jordi Fàbrega ha alertat de la manca de connexions directes cap a ciutats universitàries rellevants, tret de Lleida o Barcelona, una situació que genera desigualtats
Junts ha registrat una proposta de resolució perquè el Govern garanteixi serveis d’autobús directe des de les capitals de comarca de l’Alt Pirineu i Aran cap a les principals ciutats i campus universitaris on cursa estudis l’estudiantat pirinenc. Això inclou Barcelona, Bellaterra (campus de la UAB), Lleida, Girona, Vic i Tarragona, amb serveis els divendres al vespre en sentit cap al Pirineu i els diumenges al vespre en sentit cap als centres universitaris, amb tarifes assequibles per a l’estudiantat mitjançant abonaments o sistemes de bonificació específics, i adaptats als calendaris acadèmics universitaris.
El diputat Jordi Fàbrega ha alertat de la manca de connexions directes cap a ciutats universitàries rellevants, tret de Lleida o Barcelona, una situació que genera desigualtats, incrementa els costos econòmics i de temps per a les famílies i vulnera el principi d’equitat territorial. “Si volem que les oportunitats formatives del jovent català no depenguin del codi postal, cal garantir una mobilitat adequada per a l’estudiantat universitari del Pirineu”, ha manifestat Fàbrega. A parer seu, la mobilitat “és una política clau de cohesió territorial, d’igualtat d’oportunitats i de lluita contra el despoblament”.
Ajuts universitaris
En paral·lel, Junts ha registrat una bateria de preguntes al Govern perquè doni explicacions sobre les concessions de beques als universitaris de l’Alt Pirineu i l’Aran, el Berguedà, la Garrotxa, el Ripollès, i el Solsonès en les tres darreres convocatòries per tal d’estudiar com arribar a més beneficiaris.
