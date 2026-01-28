L’R3, al límit pels cerdans: els usuaris exigeixen solucions immediates
Els viatgers denuncien el mal estat del tram nord entre Vic i Puigcerdà, reclamen actuacions urgents durant el tall del servei i un calendari clar de desdoblament al Pla de Rodalies 2026-2030
La Cerdanya i el tram nord de la línia R3, entre Ribes de Freser i Puigcerdà, concentren algunes de les principals preocupacions dels usuaris davant l’actual crisi ferroviària. Des d’aquest dilluns, la línia funciona exclusivament amb autobusos, excepte el tram Puigcerdà – la Tor de Querol-Enveig, que ha quedat sense cap alternativa de transport públic, una situació que el col·lectiu Perquè No Ens Fotin El Tren considera inacceptable.
Segons denuncia l’entitat, al tram nord de l’R3 s’hi acumulen més de deu punts amb Limitacions Temporals de Velocitat (LTV) a causa del mal estat de la infraestructura, que afecta talussos, túnels, ponts i la via. Algunes d’aquestes limitacions fa mesos, o fins i tot anys, que estan vigents sense que s’hi hagi actuat de manera estructural.
Actualment, Adif està intervenint en 30 punts de risc alt arreu de Catalunya, dins d’un total de 69 punts catalogats com a risc alt o mig-alt. El servei ferroviari no es restablirà fins que no es pugui garantir la seguretat de la circulació, però el col·lectiu reclama que s’aprofiti l’aturada total de la línia per resoldre el màxim de deficiències possibles. “No s’entendria que es tallés completament el servei i es deixessin per més endavant obres que ara ja es poden fer”, assenyalen.
En l’àmbit pirinenc, el col·lectiu adverteix que les nevades d’hivern dificulten greument el funcionament dels serveis alternatius per carretera, especialment a la Collada de Toses. Per aquest motiu, consideren prioritària la reobertura del servei ferroviari entre Ribes de Freser i la Tor de Querol-Enveig, per garantir una connexió fiable amb la Cerdanya.
Pel que fa a la informació als usuaris, reclamen horaris detallats dels autobusos per cada estació. Actualment, a la web de Rodalies només hi consten els horaris del Pla Alternatiu de Transport entre Vic i Puigcerdà, una informació que consideren insuficient. A més, denuncien que en hores punta alguns autobusos, especialment al sud d’Osona, no poden absorbir tota la demanda.
En paral·lel, Perquè No Ens Fotin El Tren posa el focus en el Pla de Rodalies 2026-2030, presentat aquesta setmana pel Govern. El col·lectiu exigeix que inclogui un calendari per etapes del desdoblament de la línia R3 entre Montcada i Vic, amb un horitzó temporal clar i definit. Asseguren que aquesta planificació ha estat reclamada reiteradament per agents del territori i promesa per responsables polítics.
Finalment, també reclamen la reobertura de les vies desviades de Toses i Campdevànol per millorar la capacitat i la fiabilitat del tram pirinenc. “Qualsevol proposta poc concreta o poc ambiciosa serà una nova presa de pèl als usuaris i a les comarques que depenen de l’R3”, conclou el col·lectiu.
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa