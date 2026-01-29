La Cerdanya desplega una xarxa de compostadors per treure profit local de la brossa orgànica
El Consell Comarcal instal·la nous punts d’autocompostatge comunitari per tota la vall
El Consell Comarcal de la Cerdanya ha activat un pla de distribució de nous punts d’autocompostatge i electrocompostatge comunitari repartits per diversos municipis de la comarca. L’actuació forma part del procés de renovació integral del sistema de recollida de la brossa, amb l’objectiu de reduir la quantitat de residus orgànics i fomentar-ne la gestió local.
El projecte promou la transformació de les restes orgàniques en compost mitjançant sistemes comunitaris, una pràctica que permet reduir el volum de residus transportats, minimitzar l’impacte ambiental i avançar cap a una economia circular aplicada al territori.
Els nous punts d’autocompostatge es distribuiran en diferents nuclis de població. A Bellver de Cerdanya s’ubicaran als pobles de Cortàs, Éller, Ordèn, Nas, Olià, Santa Eugènia, Santa Magdalena i Talltendre. Al municipi de Lles s’instal·laran punts a Arànser, Músser i Viliella, mentre que a Montellà i Martinet s’habilitaran a Béixec, Estana i Víllec. A Prullans, el servei arribarà al nucli d’Ardòvol, i a Meranges es preveu la instal·lació d’un electrocompostador.
Des del Consell Comarcal s’anima la ciutadania a participar en aquest sistema de gestió local de les restes orgàniques, que permet separar i tractar la fracció orgànica de manera controlada. El model d’autocompostatge comunitari està pensat especialment per a nuclis petits i disseminats, característics de la Cerdanya, on els sistemes convencionals de recollida poden resultar menys eficients.
Aquesta actuació s’integra dins el conjunt de mesures previstes per modernitzar el servei de recollida de residus a la comarca, amb l’objectiu d’augmentar els índexs de reciclatge i reduir el rebuig. El desplegament dels nous punts es farà de manera progressiva i anirà acompanyat d’accions d’informació ciutadana.
