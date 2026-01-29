Els empresaris de la Cerdanya, com els usuaris: "reclamem inversions urgents a la línia de tren"
El Grup Impuls per Girona alerta que dècades de desinversió en infraestructures ferroviàries i viàries afecten la competitivitat i la productivitat de les PIME i ciutadans de la demarcació
Els empresaris de la Cerdanya, membres de les entitats patronals de la demarcació de Girona, s’han adherit al manifest i les reclamacions del Grup Impuls per Girona (GIG) en relació amb la línia de tren R3. El GIG, que agrupa les Cambres gironines, FOEG, Pimec i Fòrum Carlemany, denuncia el perjudici que el caos ferroviari genera per a les empreses i els ciutadans.
La paralització i les falles constants del servei de Rodalies posen en evidència el deteriorament de la xarxa ferroviària catalana, atribuït a la manca d’inversions i de manteniment de les infraestructures. Segons el GIG, fins i tot l’administració estatal ha reconegut que l’antiguitat de la infraestructura ha contribuït a la situació actual.
El Grup Impuls per Girona alerta que aquesta problemàtica no és un incident aïllat, sinó la manifestació d’un problema estructural: Girona i Catalunya pateixen dècades de desinversió en infraestructures, inclòs el transport ferroviari. Entre el 2010 i el 2023, l’Estat només ha executat aproximadament la meitat de la inversió pressupostada en ferrocarrils a Catalunya, deixant pendents més de 5.000 milions d’euros previstos per renovació de trens i línies.
Segons informes de grups empresarials independents, el dèficit d’inversió no es limita al ferrocarril i podria situar-se entre 35.000 i 40.000 milions d’euros acumulats en els darrers anys. Aquesta situació repercuteix directament sobre les empreses i els treballadors, reduint la competitivitat i la productivitat per la manca de connexions fiables, retards constants i infraestructures viàries amb escàs manteniment. L’absència de freqüències i la degradació de la xarxa ferroviària dificulten la logística i afecten tant professionals com clients, especialment a les PIME i sectors vinculats al comerç interregional.
El GIG assenyala que aquesta problemàtica també reflecteix un dèficit estructural en serveis públics com l’ensenyament, la sanitat o altres àmbits essencials. Les organitzacions experts, com Economistes pel Benestar, consideren que l’infrafinançament de la Generalitat i la manca d’inversions públiques han frenat el creixement econòmic i el benestar dels ciutadans de Catalunya.
Per tot això, el Grup Impuls per Girona reclama:
- Una planificació d’inversions públiques transparent, vinculant i amb calendari executiu.
- Un finançament just i proporcional als recursos aportats a l’Estat.
- La gestió propera dels recursos per revertir la desinversió crònica i garantir serveis públics sostenibles.
- Que totes les forces polítiques es comprometin amb un projecte que posi la competitivitat, la justícia fiscal i el benestar social al centre de l’agenda política i econòmica.
Els empresaris de Girona i la Cerdanya exigeixen infraestructures fiables, serveis públics eficients i una economia capaç de competir a nivell global. Reclamen responsabilitat, inversions reals i un futur digne per a tothom.
