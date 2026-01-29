Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Reduïda la indemnització milionària per l'accident mortal de Bolvir del 2020

L'Audiència de Girona redueix els 5 milions de la primera sentència a 3 i escaig, i defensa el testimoni dels Mossos

La cruïlla on es va produir l'accident mortal

La cruïlla on es va produir l'accident mortal / GM / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

L'Audiència de Girona ha reduït significativament els diners de la indemnització que un jutjat penal havia concedit als hereus d’un conductor mort en un sinistre viari a Bolvir, a la Cerdanya, el juliol del 2020.

Tal com va publicar Regió7 en el seu moment, el Jutjat Penal número 3 de Girona va emetre una primera sentència que va condemnar un conductor francès a pagar 5 milions d’euros per haver mort un altre conductor que circulava amb el seu vehicle per Bolvir, i que es va incorporar a la carrera nacional sense advertir el vehicle que hi passava a molt alta velocitat. El cotxe del condemnat circulava a més de 150 km/h per la N260, i el vehicle de la víctima, un financer català de 41 anys que hi va perdre la vida, i que anava al cotxe acompanyat de la seva dona i una filla, hauria accedit a la carretera nacional després d’aturar-se en bé en un stop. L’accident va passar el 26 de juliol el 2020.

L’Audiència de Girona ha anul·lat ara una part de la indemnització milionària que superava els 5 milions d’euros i ha quedat en 3 i escaig. Segons ha avançat la periodista Anna Punsí a 3Cat, el motiu és que "el tribunal considera que els diners que la família deixava d’ingressar procedien d’un bonus d’inversió variable i no d’un salari fix, i per això anul·la la part de la indemnització corresponent al lucre cessant, conegut com a “carried interest”.

Per tant, segueix considerant que el responsable de l'accident és el vehicle que anava a massa velocitat per la via principal, l'N-260.

El cas, a més a més, conté un altre punt interessant, i és que la sentència del Tribunal de la secció 3a l'Audiència de Girona defensa la declaració que dels Mossos de Trànsit del Pirineu en el transcurs del primer judici, on van declarar que la víctima no hauria respectat l'stop. La jutgessa del Penal 3 considerava que la declaració dels Mossos constituïa un cas de fals testimoni, però ara l'Audiència de Girona equipara el testimoni dels Mossos a un peritatge normal, considerant "incomprensible que es titlli de maliciosa la testifical dels agents de policia, que es van limitar a donar la seva opinió". Però va més enllà, segons Punsí, i el tribunal de l'Audiència de Girona escriu "que la jutgessa va fer una interpretació completament desenfocada i perillosíssima del delicte de fals testimoni".

TEMES

