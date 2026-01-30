L'esquí nòrdic viu una de les millors temporades amb les darreres nevades
Estacions com Lles, Guils-Fontanera i Aransa registren més visitants que s'animen a provar aquesta modalitat d'esquí o a trepitjar la neu amb raquetes i trineus
Més enllà de l’esquí alpí, existeix una gran diversitat d’activitats per gaudir del paisatge blanc que han deixat les últimes nevades al Pirineu. Per a aquells que prefereixen admirar les muntanyes de la Cerdanya sense cues i en plena naturalesa, les estacions d’esquí nòrdic ofereixen la possibilitat de practicar aquesta modalitat d’esquí, que permet lliscar per la neu sense necessitat de remuntadors, fer rutes amb raquetes entre boscos d’avets nevats o, simplement, gaudir d’un passeig en trineu.
«Feia anys que no teníem unes condicions de neu així», assenyala el director de l’estació municipal d’esquí nòrdic Guils-Fontanera, Manu Rullan, que aquest any ha vist augmentar l’afluència de visitants en una estació situada a 1.900 metres d’altitud i a només 16 minuts de Puigcerdà. Rullan considera que aquestes condicions favorables són una oportunitat per donar a conèixer tot el que ofereixen les estacions d’esquí nòrdic, tant a les famílies que volen tocar la neu per primera vegada com als amants de la muntanya i de l’esport.
Qui també es mostra optimista amb la temporada és Ramon Sellés, director de l’estació de muntanya i esquí nòrdic Lles de Cerdanya, on aquest any estan doblant l’afluència respecte a la temporada passada. Un dels grans atractius d’aquesta estació, amb més de 30 quilòmetres esquiables, és el refugi Cap del Rec, l’indret on Kilian Jornet va fer els seus primers passos sobre la neu i que, actualment, és un punt ideal com a base per a l’esquí nòrdic. «Hi ha molta gent que mai ho ha provat, però és un esport que, quan el descobreixes, enganxa i que té molts beneficis a nivell cardiovascular», afirma.
Una altra de les activitats estrella a les estacions d’esquí nòrdic són les rutes amb raquetes de neu, disponibles a tots els complexos, així com els passejos en trineu. El gerent de l’estació d’Aransa, Ferran Savin, destaca que les raquetes són ideals per descobrir la muntanya amb calma i que s’adapten a diferents nivells. «Hi ha fins a quatre recorreguts senyalitzats a l’estació, però sens dubte el més popular és el que arriba al llac Comabella, una ruta accessible per fer en família».
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades