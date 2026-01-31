La Cerdanya atrapada: ara també talls d'accés pel nord
Al bloqueig a la línia R3 des de Barcelona s'hi suma el que afecta l'accés de l’RD66 des de l'estat francès. Comerciants i hotelers es queixen pel perjudici amb les vacances escolars a tocar
La Cerdanya afronta dificultats d’accés per diversos punts: al sud, els problemes a la línia de Rodalies R3 des de Barcelona compliquen la mobilitat cap a la comarca, mentre que al nord ara el tancament de l’RD66 a Thuès-entre-Valls després d’uns despreniments ha tallat els accessos des de l'estat francès. Aquesta doble afectació genera retards i impactes econòmics importants per a comerços i empreses del sector de l’hostaleria i la restauració, segons informa el diari L’Indépendant. El tall afecta la circulació de trens i de vehicles per carretera. La RD66 (Route Départementale 66) és una carretera departamental francesa que travessa els Pirineus Orientals, A la zona de la Cerdanya i el Capcir.
El Sindicat d’Indústries de Comerç i Hostaleria del Pirineu Oriental (UMIH66) alerta que “la urgència és absoluta” i reclama mesures concretes per protegir els negocis afectats pel col·lapse de la via. El president del sindicat, Brice Sannac, adverteix que “els nostres operadors de cafeteria, hostaleria i restauració estan en una crítica econòmica” a causa del tancament de la RD66, que es va iniciar el 23 de gener.
Tot i que s’han habilitat desviacions per les Fenouillèdes, l’Aude o per l’estret camí de les Garrotxes, els recorreguts són molt més llargs i dificulten la mobilitat en plena temporada d’hivern i a pocs dies de les vacances de febrer de la Zona A. Segons Sannac, “la massa salarial suposa del 30 al 40% de la facturació del nostre sector; això és vital per evitar acomiadaments massius”, segons ha informat L'Independant.
A més, el sindicat reclama “el reconeixement de l’estat de desastre natural, un procediment necessari per permetre una ràpida compensació de l’assegurança i facilitar la tresoreria” i insta a establir “solucions perennes per a un accés segur, d’acord amb les demandes que portem fent des de les Bases del Transport 2020”.
Els alcaldes i responsables econòmics dels municipis afectats han pres part en una reunió informativa convocada per la Prefectura i el Consell Departamental per coordinar les mesures, compartir informació sobre la durada estimada dels treballs i els tancaments, i explicar les alternatives de mobilitat disponibles mentre la RD66 romangui tancada.
L’afectació impacta especialment la mobilitat cap a l'Alta Cerdanya i el Capcir, on les empreses depenen dels fluxos de clients i proveïdors que passen per aquesta via. El diari L’Indépendant subratlla que els efectes econòmics poden ser significatius si el tall es prolonga durant diversos dies. Els sectors econòmics de l'Alta Cerdanya, i també els de Puigcerdà i la resta de la vall, estan pendents de la temporada turística de les vacances escolars franceses de Carnaval.
