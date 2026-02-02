El prefecte dels Pirineus Orientals visita la Cerdanya i fixa pel 17 de febrer la reobertura de la carretera cap al Rosselló i Perpinyà
El prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Regnault de la Mothe, acompanyat de la presidenta del Consell Departamental, Hermeline Malherbe, ha presidit una reunió amb els electes i els agents econòmics afectats per la tancada de la carretera departamental 66 i la línia del Tren Groc (Train Jaune) a la Cerdanya, a conseqüència de l’esllavissada ocorreguda el passat 23 de gener a l'altura de Thuès-Entre-Valls.
Durant la trobada, s'han presentat el calendari dels treballs, amb l’objectiu de permetre la reobertura de la carretera el 17 de febrer. Els treballs de seguretat han estat intensificats, amb una mobilització activa de les autoritats i serveis estatals per garantir que el projecte avanci en el termini previst. El Consell Departamental, responsable de les obres, ha activat un pla de seguretat important per a la zona, que es durà a terme els set dies a la setmana, segons ha remarcat la mateixa prefectura.
Els serveis de l'Estat francès també s’han posat a disposició per accelerar les autoritzacions administratives necessàries per al desenvolupament dels treballs, amb l’objectiu de minimitzar els efectes negatius sobre la població i l’economia local. La situació ha estat una preocupació per a tots els implicats, ja que la tancada de la carretera ha afectat la mobilitat entre la Cerdanya i la resta del departament, així com el trànsit ferroviari.
Pel que fa a les mesures de circulació adoptades, es mantindran desviacions per la RD117 i la RD118 per garantir l'accés alternatiu, mentre que l’accés a la D4 (la carretera de les Garrotxes) quedarà restringit exclusivament als veïns, serveis d'emergències i els desplaçaments imprescindibles per a la continuïtat de l’activitat econòmica local. També s'ha reforçat la presència de la gendarmeria per garantir el compliment de les prohibicions de circulació i l’ús adequat dels equips especials de neu.
L’impacte de la tancada de la carretera ha tingut greus conseqüències econòmiques, especialment durant aquest període turístic. Per això, els serveis de l'Estat han recordat a les empreses afectades la possibilitat de recórrer a la mesura d’activitat parcial per pal·liar les dificultats econòmiques i han facilitat l’accés a terminis addicionals de pagament davant els organismes de seguretat social i atur.
El prefecte es va desplaçar novament a Thuès-Entre-Valls divendres per seguir de prop l’evolució de les obres i per aclarir els pròxims passos del projecte, en col·laboració amb la presidenta del Consell Departamental. La reobertura de la carretera, prevista per al 17 de febrer, serà una fita important per a la mobilitat de la Cerdanya i el Rosselló, ja que permetrà recuperar les connexions entre aquestes dues comarques i facilitar el desplaçament de ciutadans i turistes.
