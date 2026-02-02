Servei alternaiu en bus de l'R3 a la Cerdanya: tres hores i mitja per arribar a Vic
Els passatgers han de canviar de vehicle a la capital d'Osona per continuar el seu trajecte cap a Barcelona una hora més
ACN
Els usuaris de l’R3 de Rodalies viuen amb resignació el fet d’haver de canviar el tren pel bus per poder-se desplaçar entre Puigcerdà i Barcelona. Una desena de viatgers han optat aquest dilluns per agafar el transport alternatiu per carretera en la freqüència de les 8:33 hores, que ha sortit amb puntualitat. Aquesta és una de les set expedicions diàries per sentit que ofereix Renfe i que presten servei fins a Vic en un temps d’unes tres hores i mitja, gairebé el doble del que es triga a fer el mateix trajecte en tren. Un cop arribats a la capital d’Osona, han d’agafar un altre bus per poder arribar a la seva destinació. L’estació de Fabra i Puig de Barcelona és la darrera parada del trajecte, punt on els usuaris poden enllaçar amb l’R4.
Shelly Massaneiro és una de les persones que ha optat per anar de Puigcerdà a Barcelona amb el transport alternatiu per carretera que ofereix Renfe. Explica que es desplaça per motius de feina i que el trajecte que haurà de fer serà “farragós”. “És massa temps i massa transbords que no tocaria” en una situació “normal”, conclou.
Cal tenir en compte que el trajecte per carretera passa per la collada de Toses, a l’N-260, fet que implica que per arribar fins a Ribes de Freser (Ripollès) es triga gairebé dues hores, el doble que fer-ho en tren.
