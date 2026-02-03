Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Balanç turístic al Pirineu del 2025: continuen les xifres rècord

Els allotjaments de la demarcació de Lleida van rebre 1.383.791 visitants, que van generar 3.357.193 nits d’estada, amb increments superiors al 2%

Esquiadors a l'estació de Lles de Cerdanya

Esquiadors a l'estació de Lles de Cerdanya / ESTACIÓ DE LLES

Miquel Spa

Miquel Spa

La Seu d'Urgell

El Pirineu i les Terres de Lleida van tancar el 2025 amb una nova pujada del nombre de turistes i de pernoctacions, consolidant la tendència dels darrers anys. Segons les dades provisionals publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, els allotjaments de la demarcació van rebre 1.383.791 visitants, que van generar 3.357.193 nits d’estada, amb increments del 2,8% i del 2,43% respecte al 2024.

El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha valorat les xifres com una mostra de la capacitat del sector per fidelitzar visitants i captar-ne de nous. En aquest sentit, ha destacat el rècord de internacionals, amb 254.564 visitants estrangers i 583.402 nits. “Aquestes dades ens animen a reforçar la promoció a l’estranger”, ha afirmat.

Des del sector hoteler, el secretari general de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, ha defensat que captar més mercats de fora és necessari per incrementar l’ocupació, la despesa i reduir la dependència de les temporades altes.

Per tipus d’establiment, els hotels han concentrat el gruix de l’activitat amb prop d’un milió de turistes i més de dos milions de pernoctacions. Els càmpings han superat els 244.000 visitants, mentre que el turisme rural i els apartaments han mantingut també un volum estable d’usuaris al llarg de l’any.

La presidenta de Càmpings de Lleida, Cel Feliu, ha explicat que el sector ha mantingut els clients captats després de la pandèmia, mentre que el president del turisme rural, Mario Mata, ha remarcat el valor de l’experiència vinculada a la vida del territori.

De cara al 2026, el Patronat vol consolidar aquest ritme de creixement amb una aposta per la sostenibilitat i la qualitat, amb l’objectiu d’ampliar l’activitat durant la primavera i la tardor i reforçar el paper del sector turístic en l’economia del territori.

Un terç dels adolescents de 15 a 18 anys han tingut relacions sexuals coitals: el 13,2% va començar als 13 anys o abans

Tres hores per anar en bus de Manresa a Barcelona per un accident

L'àmbit municipal de Manresa protagonitza un concurs de fotografia convocat per l'AV de Saldes-Plaça Catalunya

La Síndica de Greuges demana ampliar l’educació obligatòria fins als 18 anys i rebaixar l’edat per votar als 16 anys

Sánchez anuncia que Espanya prohibirà l’accés a xarxes socials a menors de 16 anys

Els Tres Tombs omplen de nou els carrers de Moià

Una exposició a Berga reivindica el paper clau de les dones en la gestió dels boscos

Catalunya registra el gener amb menys aturats des del 2008

