Balanç turístic al Pirineu del 2025: continuen les xifres rècord
Els allotjaments de la demarcació de Lleida van rebre 1.383.791 visitants, que van generar 3.357.193 nits d’estada, amb increments superiors al 2%
El Pirineu i les Terres de Lleida van tancar el 2025 amb una nova pujada del nombre de turistes i de pernoctacions, consolidant la tendència dels darrers anys. Segons les dades provisionals publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, els allotjaments de la demarcació van rebre 1.383.791 visitants, que van generar 3.357.193 nits d’estada, amb increments del 2,8% i del 2,43% respecte al 2024.
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha valorat les xifres com una mostra de la capacitat del sector per fidelitzar visitants i captar-ne de nous. En aquest sentit, ha destacat el rècord de internacionals, amb 254.564 visitants estrangers i 583.402 nits. “Aquestes dades ens animen a reforçar la promoció a l’estranger”, ha afirmat.
Des del sector hoteler, el secretari general de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, ha defensat que captar més mercats de fora és necessari per incrementar l’ocupació, la despesa i reduir la dependència de les temporades altes.
Per tipus d’establiment, els hotels han concentrat el gruix de l’activitat amb prop d’un milió de turistes i més de dos milions de pernoctacions. Els càmpings han superat els 244.000 visitants, mentre que el turisme rural i els apartaments han mantingut també un volum estable d’usuaris al llarg de l’any.
La presidenta de Càmpings de Lleida, Cel Feliu, ha explicat que el sector ha mantingut els clients captats després de la pandèmia, mentre que el president del turisme rural, Mario Mata, ha remarcat el valor de l’experiència vinculada a la vida del territori.
De cara al 2026, el Patronat vol consolidar aquest ritme de creixement amb una aposta per la sostenibilitat i la qualitat, amb l’objectiu d’ampliar l’activitat durant la primavera i la tardor i reforçar el paper del sector turístic en l’economia del territori.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”