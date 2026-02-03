Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi
La direcció del complex lúdic anuncia la represa de l'activitat, tot i que els banys interiors i la zona wellness continuaran inaccessibles
Els Banys de Llo, un dels equipaments termals més coneguts de l’Alta Cerdanya, reprendran parcialment l’activitat aquest dissabte dia 7 de febrer després dels danys ocasionats per un incendi a principis de desembre. Les tres piscines exteriors, amb aigua natural a 35 graus, tornaran a estar obertes al públic, mentre que els banys interiors i la zona de wellness i hamaca continuaran inaccessibles. L’horari d’obertura serà de 9.30 a 20 h, amb franges d’una hora i mitja per garantir una rotació ordenada dels visitants i una experiència segura.
L’incendi es va declarar la matinada del dilluns vuit de desembre a la zona de wellness de l’establiment i va provocar importants danys materials. Els Bombers van poder controlar ràpidament el foc i, afortunadament, no es van registrar ferits. Tot i així, el tancament va obligar a suspendre l’activitat durant setmanes en un moment especialment delicat de la temporada, quan l’afluència de visitants és més elevada. La direcció dels Banys de Llo va assenyalar que les causes de l’incendi encara s’investigaven, mentre s’avaluaven els desperfectes i es planificaven les reparacions necessàries.
Malgrat els danys, la reobertura parcial permet als visitants tornar a gaudir de l’aigua calenta natural en ple hivern, fins i tot sota la neu, en un entorn de muntanya. L’equipament continua sent un reclam consolidat tant per turistes com per veïns, que utilitzen habitualment les instal·lacions per relaxar-se després d’activitats com l’esquí o jornades laborals intenses.
L’oferta termal de la comarca es complementa amb els banys romans de Dorres, situats a pocs quilòmetres, que també atreu visitants i reforça la tradició de salut i benestar a la zona. Entre Llo i Dorres, la Cerdanya ha consolidat una proposta de turisme de relaxació que combina les piscines i el paisatge de muntanya.
Des de la direcció dels Banys de Llo han volgut agrair el suport rebut durant el període de tancament i han animat els usuaris a reservar la seva franja horària a través del web, ja que les places són limitades. La jornada del 7 de febrer suposa un primer pas per recuperar la normalitat i permetrà tornar a gaudir d’un moment de relax únic en un dels espais més emblemàtics de la Cerdanya nord.
