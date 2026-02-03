Els usuaris rebutgen el servei alternatiu en bus de l'R3 a la Cerdanya
Segons el col·lectiu de viatgers no es garanteix la mobilitat de totes les línies de Rodalies a les estacions intermèdies.
L’entitat ciutadana Perquè no ens fotin el tren ha criticat el servei alternatiu que Renfe i la Generalitat de Catalunya han habilitat entre la Garriga i la Tor de Querol-Enveig, en substitució dels trens de la línia R3 afectats per problemes d’infraestructura. Segons l’entitat, la nota de premsa que afirma que “es garanteix la mobilitat de totes les línies de Rodalies” no reflecteix la situació dels usuaris de les estacions intermèdies.
L’entitat alerta que en hores punta els busos van plens i deixen passatgers a les estacions, amb esperes que poden superar l’hora. “Dir a les persones que han d’anar a l’institut, a la universitat o a treballar que s’esperin 1h o més no és garantir la seva mobilitat”, assenyalen. També denuncien que alguns trajectes requereixen fins a tres transbordaments sense coordinació entre autobusos, amb l’increment de temps que això suposa, especialment entre Sant Martí de Centelles i Torelló, o entre La Garriga i Vic.
Set dies després de l’inici dels serveis alternatius, els horaris encara no estaven publicats a la web de Rodalies, deixant sense informació les estacions de Figaró, St. Martí, Hostalets i St. Miquel de Balenyà. Els usuaris del tram Ribes-Puigcerdà indiquen que els busos que passen per la Collada de Toses no garanteixen el servei, i reclamen que el tram ferroviari disposi d’una llevaneu per assegurar la circulació.
L’entitat recorda que el servei alternatiu no només està relacionat amb les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga, sinó amb el mal estat de la infraestructura en trams posteriors, i que la línia completa de l’R3 va de l’Hospitalet de Llobregat fins a la Tor de Querol-Enveig, fet que no s’esmenta en els comunicats oficials.
Finalment, exigeixen una revisió del servei alternatiu fins que no es restableixi la circulació ferroviària i alerten que la situació, que ja s’allarga més d’una setmana, esdevé insostenible per als usuaris habituals.
