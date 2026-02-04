Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Cerdanya porta el seu patrimoni natural i cultural a les aules com a eina pedagògica

Una formació per a docents explorarà com integrar el patrimoni al currículum escolar i fomentar l’arrelament dels infants al territori

El paisatge de Cerdanya, ara també a les aules

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

La Cerdanya vol integrar el seu patrimoni cultural a l’educació dels infants a través de la seva incorporació com a eina pedagògica a les escoles. Amb aquest objectiu, s’han obert les inscripcions per a una formació adreçada a mestres i professionals de l’àmbit educatiu sobre les possibilitats del patrimoni cultural dins del currículum escolar, que tindrà lloc el dissabte 21 de març al matí i tindrà una durada de sis hores.

La iniciativa parteix de la voluntat de convertir els elements patrimonials —des del paisatge i l’arquitectura fins a les tradicions i la memòria històrica— en recursos d’aprenentatge vius, capaços d’enfortir el vincle dels infants amb el seu entorn i d’enriquir els processos educatius. En aquest sentit, la formació vol oferir eines pràctiques perquè el professorat pugui incorporar el patrimoni local a les dinàmiques de l’aula d’una manera estructurada i alineada amb els continguts oficials.

Un dels principals objectius del curs és descobrir el valor educatiu del patrimoni cultural com a instrument per fomentar l’esperit crític, la interpretació de la realitat i la construcció de significats personals i col·lectius entre l’alumnat. A través del treball amb elements propers i reconeixibles, es busca que els infants desenvolupin una mirada més conscient sobre el seu territori i la seva identitat.

La formació també se centrarà a identificar les connexions entre el patrimoni i el currículum vigent, amb la voluntat de detectar quines àrees, matèries i competències es poden abordar de manera transversal mitjançant projectes educatius vinculats a la cultura i la història de la Cerdanya. D’aquesta manera, el patrimoni deixa de ser només un contingut puntual per convertir-se en un fil conductor de l’arrelament.

Des de l’organització es destaca que aquesta proposta s’emmarca en una aposta més àmplia per reforçar la presència del territori i la seva riquesa cultural dins l’escola, entenent l’escola com un espai clau per transmetre valors de pertinença, respecte i coneixement del medi.

La jornada del 21 de març vol ser, així, un primer pas per dotar els centres educatius de noves eines pedagògiques que ajudin a apropar el patrimoni als més joves i a fer-ne un recurs actiu per a l’aprenentatge i la cohesió social a la comarca.

