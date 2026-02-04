Integra Pirineus recupera l'ofici de carboner i obre una nova línia de negoci
L'entitat d'economia social crea carbó amb llenya de l'Alt Urgell i la tècnica de l'expert gestor forestal d'Alp Saulo Pujolàs
Integra Pirineus ha recuperat l’antic ofici de carboner amb la construcció d’una carbonera tradicional al cobert de Montferrer. La iniciativa, pionera dins de l’entitat, te com a objectiu donar a conèixer aquest antic ofici i posar en marxa una nova línia de negoci basada en la producció de carbó vegetal, generant un valor afegit als productes provinents de la gestió forestal sostenible i diversificant les activitats econòmiques de l’entitat. La construcció i gestió de la carbonera ha anat a càrrec de l'expert carboner d'Alp i activista forestal Saulo Pujolàs.
Per dur a terme la carbonera, la setmana passada, es van utilitzar tres tones i mitja de roure procedent dels boscos del Pirineu. La llenya es va col·locar en forma de cercle, amb els troncs més gruixuts a sota, formant una estructura cònica amb un forat central que feia de xemeneia. Posteriorment es va recobrir amb palla i una capa de terra per evitar l’entrada d’oxigen i assegurar una combustió lenta i controlada.
La pira es va encendre dimecres al matí i va estar activa durant quatre dies, vigilada contínuament per l’equip d’Integra Pirineus per corregir possibles irregularitats i garantir que la combustió fos completa. Dissabte es va apagar i es va procedir a desmuntar la carbonera i extreure el carbó vegetal resultant. La producció final va ser d’uns 340 kg de producte de gran qualitat, que ara està en procés d’assecat per garantir-ne la millor conservació abans de la comercialització.
Malgrat les dificultats meteorològiques de la setmana, amb pluges i nevades, la carbonera va obtenir un bon rendiment, prop del 10%, demostrant l’eficiència de la tècnica tradicional. L’ús de roure local garanteix que tot el procés sigui sostenible i de proximitat, mantenint les pràctiques ancestrals que durant segles s’han utilitzat a la zona per transformar la llenya en carbó.
A partir del 2026, Integra Pirineus començarà a comercialitzar aquest producte, sota la marca “Carbó de l’Alt Urgell”, afegint-lo a les línies de negoci ja existents com la venda d’estella, llenya i serveis de gestió forestal. El carbó destaca per la seva baixa humitat, que li confereix un gran poder calorífic, una combustió més neta i més duradora que altres fonts de calor. La producció limitada i artesanal del carbó reforça la seva valorització i la voluntat de l’entitat de promoure productes de qualitat i vinculats al territori.
Amb aquesta iniciativa, Integra Pirineus combina tradició i innovació, contribuint a la valorització del bosc i dels seus productes, alhora que manté viu un ofici històric del Pirineu i ofereix una alternativa sostenible i de proximitat per a la generació de calor i energia domèstica.
La Fundació Privada Integra Pirineus és una entitat arrelada a la comarca de l’Alt Urgell, fundada el 28 de febrer de 2011. La fundació té com a principal objectiu contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, amb una especial dedicació a aquelles persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de salut mental. Mitjançant projectes i serveis adaptats, Integra Pirineus treballa per fomentar l’autonomia, la participació i la igualtat d’oportunitats, apostant per una societat més inclusiva i solidària.
A més, l’entitat desenvolupa activitats vinculades a la gestió forestal sostenible, la producció artesanal i la comercialització de productes locals, generant recursos econòmics que permeten mantenir els seus programes socials i potenciar l’ocupació de les persones que atén.
