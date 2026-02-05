Jordi Palomino prepara una nova candidatura municipalista a Puigcerdà amb el suport del PSC
L’exregidor de Junts, que va deixar el partit al 2023, encapçalarà una candidatura nova amb PSC, Units per Avançar i Ara Pacte Local, amb vista a les eleccions de 2027
Puigcerdà es prepara per a un nou moviment polític de cara a les eleccions municipals del 2027. Jordi Palomino, exregidor de Junts i fins fa uns mesos tinent d’alcalde, encapçalarà una llista municipalista de nova creació amb el suport del PSC, segons han confirmat diverses fonts coneixedores del projecte i ha informat l'Agència EFE. Els socialistes, que actualment no tenen representació al consistori cerdà, aposten així per una fórmula alternativa en un escenari polític marcat per la fragmentació i els canvis d’aliances.
A les eleccions municipals del 2023, ERC va ser la força més votada amb cinc regidors, mentre que Junts i la candidatura local Futur en van obtenir quatre cadascun. Aquestes dues darreres formacions van tancar un pacte de govern que preveia una alcaldia compartida: dos anys per a Jordi Gassió (Junts) i dos més per a Francesc Armengol (Futur). Palomino, aleshores tinent d’alcalde, s’hi va oposar des del primer moment, fet que va provocar una greu crisi interna.
El febrer passat, Gassió el va destituir al·legant “pèrdua de confiança”, i Palomino va passar a ser regidor no adscrit. Dos mesos després, a l’abril, va trencar definitivament amb Junts i es va donar de baixa del partit presidit per Carles Puigdemont.
La inestabilitat política al municipi va culminar el juliol amb una moció de censura contra Gassió, que va prosperar gràcies als cinc regidors d’ERC, al mateix Palomino i a dos dels quatre edils de Futur. Des d’aleshores, l’alcaldia l’ostenta Joan Manel Serra, d’ERC.
La nova candidatura que impulsarà Palomino no només comptarà amb el suport del PSC, sinó també amb Units per Avançar i amb Ara Pacte Local, una plataforma municipalista liderada per David Bonvehí, actual director general d’Economia Social i Solidària de la Generalitat i expresident del desaparegut PDeCat. Segons fonts promotores del projecte, s’estan enllestint els tràmits per constituir formalment el nou partit, abans d’escollir una direcció i proclamar Palomino com a candidat a l’alcaldia.
Els impulsors del projecte reivindiquen l’arrelament “convergent” de la nova formació i defensen que el PSC és avui l’espai polític que millor connecta amb el “pragmatisme” que atribuïen a Jordi Pujol, en contraposició al rumb que, al seu entendre, ha pres Junts. Aquest moviment s’emmarca en una recomposició més àmplia de l’espai polític a Puigcerdà, on Albert Piñeira, alcalde entre el 2019 i el 2023 amb Junts, ocupa actualment la direcció de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.
