Una part del municipi d'Alp seguia aquest matí sense gas per una fuita de dimecres al migdia
La fuita es va produir al carrer Puigmal a causa d'unes obres i va obligar a confinar els veïns
Una nova fuita de gas a Alp ha deixat durant diverses hores a veïns del municipi sense subministrament. Aquest cop l'avís de la fuita es va donar el dimecres al migdia, poc després d'un quart de tres de la tarda, quan uns operaris que estaven treballant al carrer Puigmal van alertar de la possibilitat d'una fuita. Els Bombers de la Generalitat es van desplaçar al lloc i van avisar també les companyies del gas que operen a la zona.
Els Mossos d'Esquadra van tallar el carrer i es va decidir confinar els veïns. Després de tres hores es va poder identificar la fuita, i els Bombers van tancar les claus de pas dels edificis. Després de 4 hores, els serveis d'emergència abandonaven l'indret, amb els veïns ja desconfinats, i deixaven el tema en mans de les empreses subministradores.
Al llarg de la nit es van rebre queixes que algunes zones del municipi no tenien subministrament de gas, un problema que s'ha repetit aquest matí. No és generalitzat, però sí que hi havia una part del poble afectada.
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi