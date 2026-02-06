Llívia aposta pel treatre amateur i programa la primera temporada estable a la Cerdanya
La vila impulsa un projecte amb cinc companyies i funcions mensuals fins al juny a l’Espai Teatre
Llívia ha decidit fer un pas endavant en la dinamització cultural del municipi amb la posada en marxa d’una programació continuada de teatre amateur, que s’estendrà del mes de febrer fins al juny i que comptarà amb la participació de cinc grups teatrals. La iniciativa, coordinada per l’Ajuntament de Llívia i l’escola de teatre municipal, dona continuïtat a l’èxit de la mostra celebrada a finals de l’any passat i vol consolidar la vila com un referent escènic a la Cerdanya.
La nova temporada s’inaugurarà el divendres 21 de febrer amb la representació d’El Crèdit, una de les comèdies més conegudes de Jordi Galceran, que arribarà a l’Espai Teatre de la sala polivalent del poliesportiu de la mà de la companyia Vada Retro Teatre, de Barcelona. La funció començarà a les set de la tarda i marcarà el tret de sortida d’una oferta que preveu una representació cada mes.
Tot i que la resta del cartell es donarà a conèixer en les pròximes setmanes, ja s’ha avançat que l’11 d’abril, coincidint amb les festes de Pasqüetes, es podrà veure Un jurat femení, una producció del grup local de teatre que, després d’haver-se presentat en format de lectura dramatitzada, s’estrenarà ara com a muntatge escènic complet.
Els responsables de la iniciativa han explicat que la bona resposta del públic a la mostra de teatre amateur de l’any passat ha estat clau per impulsar aquesta programació regular, que no substitueix, sinó que complementa, aquella cita anual, prevista també per a aquest 2026. A més, l’organització vol obrir la porta a la participació de la resta de companyies de la comarca, tant dins la programació estable com en la mostra específica.
Paral·lelament, l’activitat formativa també agafa embranzida. L’escola de teatre per a joves iniciarà les classes aquest mateix mes de febrer, mentre que el grup d’adults ja fa mesos que treballa i assaja a l’Espai Teatre del poliesportiu, reforçant el vincle entre formació i exhibició.
