Es manté el risc d'allaus al Pirineu i els tècnics demanen precaució
El risc és moderat (2/5) a la major part del Pirineu Oriental i de la Cerdanya, però puja a marcat (3) per sobre dels 2.200 metres, on es mantenen plaques de vent inestables
ACN
Tot i la lleugera millora de les condicions de neu, el Pirineu Oriental —on s’inclouen sectors clau de la Cerdanya, el vessant nord del Cadí-Moixeró, Perafita-Puigpedrós i el Prepirineu— continua sota vigilància per perill d’allaus després de les nevades extraordinàries de les darreres setmanes. Segons el darrer butlletí de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), el risc és ara moderat (2 sobre 5) en aquests sectors, tot i que per sobre dels 2.200 o 2.300 metres puja fins a marcat (3) a gairebé totes les zones, amb l’excepció del sector del Ter-Freser.
A la pràctica, això vol dir que el mantell nival continua presentant inestabilitats, especialment a cotes altes i en zones exposades al vent. Des de l’ICGC insisteixen que cal analitzar amb cura el terreny, l’estat de la neu i els possibles “elements preocupants” abans d’entrar en zones de muntanya, encara que el nivell hagi baixat respecte als darrers dies.
El tècnic de la Unitat de Predicció d’Allaus, Santi Manguant, alerta que el nivell 3 de perill, que encara es dona a les parts altes del Pirineu Oriental, “és el típic en què hi ha accidents”. Segons explica, amb riscos forts o molt forts (4 i 5) la gent acostuma a reduir molt l’activitat, però amb un marcat (3) és quan més es relaxen les precaucions, malgrat que el mantell és prou sensible perquè el pas d’una persona pugui desencadenar una allau. “Ara mateix tenim un context de plaques de vent, amb neu transportada pel vent que pot no ser visible a la superfície i que pot cedir al nostre pas”, adverteix.
Aquesta situació s’emmarca en una temporada que l’ICGC qualifica de “molt allavosa” a tot el Pirineu, tant per l’activitat natural com per les allaus accidentals. Ja s’han registrat diversos incidents, entre els quals destaca el més greu, el 18 de gener a Vaquèira Beret, on un esquiador va perdre la vida després de quedar atrapat per una allau. Enguany, a més, s’han detectat allaus de mida gran i molt gran, de nivells 3 i 4, poc habituals per la seva magnitud.
Pel que fa als pròxims dies, s’esperen noves nevades al Pirineu, però d’intensitat més moderada, amb gruixos previstos d’entre 10 i 15 centímetres, que se sumaran als importants acumulats ja existents. L’ICGC recorda que el perill d’allaus s’avalua diàriament i que és imprescindible consultar el Butlletí de Perill d’Allaus abans de qualsevol sortida.
Malgrat la millora relativa al Pirineu Oriental, des de l’organisme es demana no abaixar la guàrdia, portar sempre el material de seguretat i seguir els protocols de prudència a la neu, especialment en una comarca com la Cerdanya, on l’afluència d’esquiadors i excursionistes és elevada i les condicions poden canviar ràpidament.
