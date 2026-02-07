Camins de muntanya: un pla de millora pel dia a dia i l'oci turístic
El Govern atorga 243.000 euros per la xarxa de senders de Cerdanya, Alt Urgell, Berguedà i Solsones per afavorir la mobilitat i l’ús turístic del medi natural
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha concedit prop de 585.000 euros en subvencions per al manteniment de camins no rodats a les comarques de muntanya i a l’Aran, una línia d’ajuts que ha beneficiat directament les comarques del Berguedà, la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Solsonès, que han concentrat una part important del total atorgat.
En concret, l’Alt Urgell ha rebut 81.203 euros, la dotació més elevada entre les quatre comarques de l’àmbit Regió7, seguida del Berguedà, amb 67.769 euros, el Solsonès, amb 53.391 euros, i la Cerdanya, amb 40.500 euros. En conjunt, aquests territoris han sumat prop de 243.000 euros, una xifra que permetrà reforçar el manteniment d’una xarxa de camins essencial tant per a la mobilitat local com per a l’ús turístic i esportiu del medi natural.
Les subvencions cobreixen actuacions ja executades o en curs entre el 16 de setembre de 2024 i el 15 de setembre de 2025 i s’han concedit als consells comarcals, que actuen per delegació o encàrrec dels ajuntaments, titulars dels camins. En comarques de muntanya com les del Pirineu i el Prepirineu, la xarxa de camins no rodats és especialment extensa i els costos de conservació són elevats, fet que converteix aquests ajuts en una eina clau per garantir-ne la continuïtat.
Els treballs subvencionables inclouen un ampli ventall d’actuacions, que van des del desbrossament i la neteja de vegetació fins a la reposició de murs de pedra seca, el repàs de la senyalització, el manteniment de baranes, esglaons o passeres, o la recol·locació de pals indicadors malmesos per la meteorologia o el vandalisme. Aquestes actuacions permeten mantenir els camins en bones condicions de seguretat i ús, especialment en territoris on són una infraestructura bàsica per a senderistes, ramaders i veïns.
Els consells comarcals poden executar els treballs mitjançant empreses contractades o amb mitjans propis, i en aquest darrer cas també es poden imputar com a despeses subvencionables el combustible, la posada a punt de la maquinària, la compra de materials com pintura o senyals, el lloguer de vehicles i eines i els costos de personal.
Aquesta línia d’ajuts s’inscriu dins la política de mobilitat de proximitat que impulsa la Direcció General de Polítiques de Muntanya, que també inclou subvencions per a la millora de la xarxa veïnal i rural de camins i per a la neteja de vies municipals afectades per les nevades. Una estratègia que, al Berguedà, la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Solsonès, resulta especialment rellevant per garantir l’accessibilitat, la seguretat i la preservació del patrimoni natural.
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat