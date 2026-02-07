Seguretat a Puigcerdà: més càmeres, més modernes
L’ascensor inclinat, els lavabos del parc Schierbeck i els futurs serveis de la plaça Regne de Mallorca concentraran els nous punts de control per frenar un vandalisme enquistat
L’Ajuntament de Puigcerdà ha posat en marxa la renovació i l’ampliació del seu sistema de videovigilància amb l’objectiu de reforçar la seguretat als espais públics i millorar la capacitat de resposta davant d’actes incívics o delictius. Part dels dispositius actuals encara funcionen amb tecnologia analògica i, per aquest motiu, el consistori ha començat a substituir-los per càmeres digitals que permetin una connexió directa amb els sistemes de la Policia Local.
Aquesta actualització anirà acompanyada de la instal·lació de nous punts de vigilància en indrets especialment sensibles del municipi, com l’ascensor inclinat, on s’han detectat incidències reiterades. També es preveu col·locar càmeres als lavabos públics del parc Schierbeck i als futurs serveis de la plaça Regne de Mallorca, dos espais on s’han produït actes vandàlics de manera recurrent. Amb totes aquestes actuacions, Puigcerdà superarà pròximament la quarantena de càmeres actives a la via pública.
La iniciativa local s’emmarca en una estratègia més àmplia impulsada pels Mossos d’Esquadra a la Cerdanya per reforçar la seguretat i la convivència als municipis. El cos policial ha ofert als ajuntaments de la comarca la possibilitat d’implantar sistemes de videovigilància integrats a la seva xarxa, una opció especialment rellevant per als pobles que no disposen de policia local. A la Cerdanya, només Puigcerdà compta amb aquest servei propi, mentre que la resta de municipis tenen, com a màxim, vigilants municipals.
Aquest suport s’articula a través de l’Ordre ISP/4/2026, que regula les subvencions destinades a l’adquisició, instal·lació i manteniment dels dispositius de videovigilància o al sosteniment dels convenis ja existents. La normativa estableix que totes les càmeres han d’estar connectades a la xarxa de seguretat mitjançant un acord amb els Mossos d’Esquadra, cosa que permet una gestió coordinada de les imatges i una actuació més eficient davant possibles infraccions.
Els ajuntaments sense policia local poden optar a ajuts de fins a 30.000 euros per municipi, que cobreixen el cost de compra, instal·lació i el primer any de manteniment dels equips en convenis signats a partir de l’1 de gener del 2024 o anteriors. En el cas dels convenis més antics, la subvenció és de 450 euros per càmera, amb un màxim de tres dispositius. Per a entitats supramunicipals, l’import es calcula en funció del nombre de municipis implicats i és incompatible amb altres ajuts que superin el cost real del servei.
Amb aquesta línia de finançament, els Mossos d’Esquadra i la Generalitat volen facilitar la detecció d’infraccions, prevenir conductes incíviques i reforçar la convivència als nuclis de població de la Cerdanya, especialment en aquells amb una presència policial més limitada. Els ajuntaments interessats poden adherir-se a la convocatòria i sol·licitar els recursos que preveu l’Ordre ISP/4/2026 per fer efectiva la implantació o el manteniment dels sistemes de videovigilància.
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat