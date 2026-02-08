El Pirineu de Lleida opta a millor destí natural de l'estat
La Cerdanya i l’Alt Urgell entren al dossier de la candidatura de National Geographic amb paisatges de muntanya, boscos i rutes d'observació de fauna
El Pirineu de Lleida ha entrat en la cursa per convertir-se en el Millor Destí Natural de l'estat espanyol. La revista Viajes National Geographic l’ha inclòs entre les set candidatures finalistes d’aquesta categoria en la quarta edició dels Premis dels Lectors, unes votacions que estaran obertes fins al diumenge 22 de febrer.
La nominació situa el conjunt del Pirineu lleidatà en un aparador d’abast estatal i internacional i reconeix la singularitat d’un territori que combina paisatges d’alta muntanya, espais naturals protegits i una oferta turística vinculada al respecte pel medi. El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha remarcat que el guardó “pot ajudar a projectar-nos com un territori que avança cap a un model turístic regeneratiu i que vol ser el millor lloc per viure-hi, ara i en el futur”.
Cerdanya i Alt Urgell, dos grans balcons naturals
Entre els principals actius que fan del Pirineu de Lleida una destinació de primer ordre hi ha els entorns naturals de la Cerdanya i l’Alt Urgell. A la Cerdanya, la plana d’alta muntanya envoltada de cims com el Puigpedrós ofereix un paisatge obert i lluminós, amb prats alpins, boscos de pi negre i una extensa xarxa de camins per al senderisme i el cicloturisme. El Parc Natural del Cadí-Moixeró, que s’estén també cap al Berguedà i l’Alt Urgell, és un dels grans referents del territori, amb espècies emblemàtiques com l’isard, el gall fer o l’àliga daurada.
A l’Alt Urgell, el riu Segre vertebra una comarca que combina valls profundes, serres abruptes i espais d’alt valor ecològic. El Parc Natural de l’Alt Pirineu, el més gran de Catalunya, ocupa una part important del nord de la comarca i protegeix un mosaic de paisatges que inclou estanys d’origen glacial, boscos de faig i avet i prats d’alta muntanya. Espais com la vall de la Vansa i Tuixent, la vall de Castellbò o l’entorn de Sant Joan de l’Erm són punts de referència per als amants de la natura i de les activitats a l’aire lliure.
Aquest patrimoni natural es complementa amb una rica oferta de pobles de muntanya, productes de proximitat i un ampli ventall d’activitats que van de l’esquí nòrdic i alpí a l’observació de fauna, el turisme actiu o la gastronomia de territori.
Un reconeixement que mira al futur
Els Premis dels Lectors de Viajes National Geographic 2026 compten amb 98 finalistes repartits en 14 categories que inclouen destinacions, hotels, projectes, cellers o vehicles. En el cas del Pirineu de Lleida, la nominació a Millor Destí Natural reforça una estratègia orientada a un turisme més sostenible i de qualitat, que posi en valor el paisatge i la vida als pobles.
Els resultats de les votacions es faran públics el 21 d’abril al número de maig de la revista. Fins aleshores, la candidatura del Pirineu de Lleida esdevé una oportunitat per continuar donant visibilitat a un territori que, de la Cerdanya a l’Alt Urgell, fa de la natura el seu principal segell d’identitat.
