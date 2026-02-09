En plena crisi de la mobilitat la delegada del Govern al Pirineu reivindica un pla d’inversions propi
Infraestructures viàries, protecció davant allaus i desplegament de la fibra òptica centren l’estratègia per combatre dècades de dèficit inversor per Sílvia Romero en un article d'opinió
La delegada del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran ha posat el focus en la connectivitat com un dels principals reptes estructurals del territori i ha anunciat un seguit d’actuacions en carreteres i telecomunicacions per revertir dècades de manca d’inversió. En un article d’opinió, la representant del Govern subratlla que, malgrat ser “un territori admirat i visitat pel seu patrimoni cultural i natural”, el Pirineu “sovint ha estat oblidat per les inversions estratègiques”.
En un context marcat pels problemes de la xarxa ferroviària arreu del país, la delegada recorda que a les comarques de muntanya la mobilitat i la connectivitat són una preocupació constant. “A l’Alt Pirineu i Aran entenem bé què és patir problemes de mobilitat i de connectivitat”, afirma, i destaca que en les reunions mantingudes amb els alcaldes i alcaldesses de la vegueria aquesta qüestió apareix sempre al capdamunt de les prioritats. “Connectivitat per a les persones, per accedir als serveis bàsics de salut o d’educació, per treballar, per gestionar o simplement per lleure. I connectivitat per a les empreses”, resumeix.
En aquest marc, el Govern defensa que ja s’estan posant en marxa projectes de gran abast. Un dels més destacats és la millora integral de l’Eix Pirinenc (N-260) en el tram entre Xerallo i el Pont de Suert, on està en licitació l’estudi informatiu i d’impacte ambiental. Segons la delegada, les alternatives al traçat actual inclouen una possible variant en túnel al llarg de 21 quilòmetres, amb un pressupost estimat de 280 milions d’euros.
Paral·lelament, la Generalitat ha licitat el condicionament de la carretera L-512 entre el Pont d’Alentorn i Vall-llebrera, a l’Eix de Comiols, amb una inversió de 22 milions d’euros. Les obres començaran a la tardor i permetran donar continuïtat a la variant d’Artesa de Segre, mentre es treballa en els projectes dels trams següents fins a Isona.
A la C-28, via clau de connexió entre el Pallars Sobirà i la Val d’Aran, el Govern preveu un paquet d’actuacions que inclou mesures de protecció d’allaus al port de la Bonaigua, l’inici del procés d’informació pública per eixamplar i millorar el pas pel nucli de Sorpe (Alt Àneu), amb una inversió de 10,5 milions d’euros, i millores del ferm en diversos punts de Naut Aran.
La delegada també posa l’accent en la connectivitat digital com a element imprescindible per al futur del Pirineu. En aquest sentit, destaca l’acord assolit amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per desbloquejar el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica al llarg dels 470 quilòmetres de l’Eix Pirinenc. El primer tram d’obres, de 47 quilòmetres, unirà Puigcerdà amb la Seu d’Urgell.
“Invertir en infraestructures viàries i de telecomunicacions al Pirineu requereix molts recursos econòmics i col·laboració entre administracions, però sobretot exigeix la determinació de voler cohesionar el nostre país”, conclou la delegada, que defensa aquestes actuacions com a clau per garantir “un futur compartit i pròsper” per a les comarques de muntanya.
