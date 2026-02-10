Cerdanya i Alt Urgell: una temporada vestida de blanc
La campanya d'hivern al Pirineu Oriental, amb les estacions de la Molina i Masella, acumulen registres no vistos des de fa una dècada
Hi ha registres de prop de 2 metres de neu que a la primavera han de contribuir a omplir els embassaments
ACN
La temporada de neu 2025-26 ha deixat gruixos excepcionals, especialment al Pirineu Oriental, amb registres que no es veien des de fa almenys una dècada. Un dels exemples més destacats és la neu acumulada a la Molina, on el 26 de gener es van mesurar 61,9 cm, una xifra molt elevada comparada amb els 8,8 cm de mitjana entre 2020 i 2024. La neu a Masella també ha estat destacada, amb valors similars a la mateixa data.
A la Cerdanya, l’estació de mesura situada al Cadí Nord (Prat d'Aguiló), a 2.143 metres, va assolir 172 cm de neu acumulada el 20 de gener, el mateix registre que es va mesurar el 5 de febrer. La màxima històrica a l'estació és de 234 cm el 2018. Aquestes xifres són una clara mostra de les nevades excepcionals a la zona durant aquesta temporada.
La Cerdanya i l'Alt Urgell han estat zones privilegiades, amb cims alts i grans conques nivals que han acumulat una gran quantitat de neu. A la zona, els gruixos de neu han superat els més d’un metre de forma generalitzada, destacant-se per la seva magnitud. Com assenyala Aleix Serra, cap de l’equip de Control i Qualitat de Dades del Meteocat, enguany la neu ha estat abundant a cotes altes, amb gruixos superiors al metre a cotes voltant dels 2.000 m en alguns casos.
Un altre exemple de la magnitud d’aquesta temporada ha estat a Vallter, on el 25 de gener es van mesurar 230 cm de neu, una xifra molt superior a la mitjana dels últims anys. Entre els anys 2018 i 2022, la mitjana d’acumulació en aquesta data era de només 9 cm.
A Vall de Núria (Ripollès), les dades de l’estació automàtica de Meteocat van registrar 144 cm de neu el 26 de gener, un registre que no es veia des de fa 26 anys, des del 1996.
A Pastuira, a la capçalera dels rius Ter i Freser, es va mesurar 144 cm de neu el 27 de gener, una xifra que només es va superar en la temporada 1995-96 (145 cm).
La quantitat d’aigua acumulada en forma de neu és impressionant: s’estima que al Pirineu Oriental, incloent-hi la Cerdanya i l’Alt Urgell, s’han acumulat prop de 230 hm3 d’aigua en forma de neu, una quantitat que es traduirà en reserves d’aigua als embassaments quan arribi el desgel. Segons l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), aquests gruixos de neu representen una acumulació excepcional, amb una gran part de l'aigua convertint-se en reserves als pantans, especialment a la conca del Ter.
Així, la Cerdanya i l'Alt Urgell han estat indrets destacats, amb una temporada de neu excepcional, amb gruixos de fins a més d'un metre de neu i una acumulació d'aigua en forma de neu que superarà els 230 hm3, molt per sobre de la mitjana d’altres anys.
