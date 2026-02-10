L'hivern i el desgast fan de l'N-260 una pista forestal plena de sots entre la Cerdanya i l'Alt Urgell
Martinet i el Pont de Bar reclamen actuacions urgents per acabar amb els múltiples clots que s'han format a la carretera
ACN
Les nevades d’aquest hivern i el desgast acumulat dels darrers anys han fet aflorar nombrosos sots a la carretera N-260, especialment en el tram que uneix la Cerdanya amb l’Alt Urgell. En alguns punts, l’estat del ferm és tan deficient que la via s’assembla més a una pista forestal que no pas a una carretera nacional, una situació que ha disparat l’alarma entre ajuntaments, veïns i empreses que hi circulen diàriament.
Les alcaldesses dels municipis de Montellà i Martinet (Cerdanya), Roser Bombardó, i el Pont de Bar (Alt Urgell), Rosa Andorrà, reclamen que s'actuï de forma urgent a la carretera N-260 per acabar amb els múltiples clots que han anat apareixent en els darrers dos mesos. Aquests es concentren en un tram d'uns tres quilòmetres de via, de titularitat estatal i coneguda com a Eix Pirinenc, i representen un "perill" per a la conducció, segons han explicat les alcaldesses. Tot i ser conscients que s'hi estan fent reparacions puntuals en el ferm afectat, consideren que cal dur a terme una intervenció més integral i que aquesta no pot esperar a l'arribada del bon temps, tal com se'ls ha indicat des de la subdelegació del govern espanyol a Lleida.
Bombardó demana una millora global en el ferm, ja que creu que anar "posant pedaços" per reparar els clots és del tot insuficient per una carretera nacional que suporta un elevat volum de trànsit. "No podem esperar que faci bon temps, exigim una reparació ràpida perquè és molt perillós" circular per aquest tram.
Mentrestant, l'alcaldessa del Pont de Bar explica que al mes de desembre van aparèixer els primers sots i que aquests van anar proliferant "d'una forma exagerada". Així, tot i reconèixer que s'intenten tapar, afirma que els clots tornen a sortir i que, per tant, cal una solució. A més, detalla que, a conseqüència de l'estat del ferm, a un veí del municipi se li va desenganxar el remolc del seu cotxe.
Andorrà apunta que també han rebut queixes del càmping que hi ha al municipi, ja que els sots dificulten la circulació de caravanes en aquest tram. Finalment, diu que el perill s'incrementa entre els conductors que no són de la zona i no coneixen la situació actual de la carretera en aquest punt, situat al límit entre les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya.
Per la seva banda, fonts de la subdelegació del govern espanyol a Lleida indiquen que la delegació de Carreteres de l'Estat a la demarcació "coneix l'estat" de l'N-260 en el tram entre el Pont de Bar i Martinet. En aquest sentit, des de l'organisme l'atribueixen a la intensitat de diverses precipitacions que s'han registrat en aquesta zona i informen que tenen previst actuar-hi quan les condicions meteorològiques i la disponibilitat d'equips ho permetin. Finalment, detallen que les obres es faran mitjançant el contracte anual de rehabilitació de ferms.
El cable de fibra òptica continua sense passar per l'N-260
D'altra banda, totes dues alcaldesses també lamenten que no hagin començat encara les obres per passar el cable de fibra òptica pel voral de l'N-260. Cal tenir en compte que fa gairebé un any, en el marc de la darrera Comissió Bilateral d'Infraestructures, es va acordar que s'autoritzava l'ús del domini públic de les carreteres de l'Estat per al desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya.
En el cas del Pont de Bar, Andorrà explica que de moment no tenen un bon servei d'Internet i que, a més, els veïns han de pagar-lo més car. Mentrestant, l'alcaldessa de Montellà i Martinet explica que la fibra òptica arriba al nucli de Montellà de forma cablejada per una carretera local de muntanya i que després es distribueix per via aèria, un sistema que considera un "absurd" tenint en compte que seria molt més fàcil fer-ho aprofitant l’Eix Pirinenc. "Pel fet que la carretera sigui de l'Estat, està perjudicant a tots els veïns d'aquest territori", conclou.
