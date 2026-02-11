L'abundància de neu permet la Molina obrir una pista nova al vessant de la Tosa
El nou itinerari Tosa Blava dibuixa una diagonal entre el tram mig de la Barcelona i la part baixa de la Comabella, fet que permet esquivar els dos pendents més exigents
La Molina ha estrenat aquesta temporada una nova pista d’enllaç, la Tosa Blava, aprofitant els gruixos de neu excepcionals acumulats a la muntanya de la Tosa. Segons informa el mitjà especialitzat El Diari de la Neu, es tracta d’un traçat temporal, que es mantindrà obert mentre hi hagi prou neu, i que permet millorar la connexió entre dos dels sectors més emblemàtics de l’estació.
La nova pista dibuixa una gran diagonal entre el tram mig de la Barcelona i la part baixa de la Comabella, fet que permet esquivar els dos grans murs d’aquestes pistes, especialment exigents. D’aquesta manera, es crea un recorregut més suau que facilita el descens a esquiadors amb un nivell mitjà-alt que fins ara no s’atrevien a afrontar els trams més drets.
Tal com explica El Diari de la Neu, el primer tram de la Barcelona, a la part alta, ja és relativament accessible per a esquiadors confirmats. Amb la incorporació de la Tosa Blava, aquests poden continuar el descens cap a la Comabella sense haver de superar el mur orientat a llevant, un dels punts més tècnics de la zona. El resultat és un itinerari pensat especialment per als anomenats “antimurs”, esquiadors amb bon nivell però que prefereixen pendents més progressius.
La muntanya de la Tosa, a la qual s’accedeix còmodament amb el telecabina Cadí-Moixeró, és un dels espais més espectaculars de La Molina, tant per les vistes sobre el Cadí i la Cerdanya com per la qualitat del seu esquí. Fins ara, però, les opcions de baixada estaven pràcticament restringides a pistes exigents com l’Olímpica, la Comabella o la Barcelona, aquesta última una negra especialment dura en el seu tram final.
Amb la Tosa Blava, aquest sector guanya en accessibilitat i atractiu, ja que permet a més perfils d’esquiadors gaudir de l’alta muntanya sense haver d’afrontar necessàriament els murs més pronunciats. La pista aprofita el gruix extraordinari d’aquest hivern per oferir una alternativa més amable i segura.
Des de El Diari de la Neu subratllen que la neu abundant no només millora les condicions d’esquí, sinó que també permet reinterpretar la muntanya i obrir noves possibilitats. En aquest sentit, la Tosa Blava esdevé un exemple de com una temporada excepcional pot transformar l’ús del domini esquiable i fer-lo més inclusiu, encara que sigui de manera provisional.
