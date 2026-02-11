Nova recollida porta a porta a la Cerdanya: el dia 16 es tanquen els contenidors d'emergència
El Consell Comarcal avisa que a Ger, Guils i Prats i Sansor la brossa ja tan sols es gestionarà amb els cubells domèstics de separació
El Consell Comarcal ha avisat que a partir del 16 de febrer, els contenidors de les àrees d’emergència dels nuclis de Ger, Guils, Prats i Sansor quedaran tancats, dins de l’aplicació del sistema de recollida Porta a Porta en diversos municipis. En aquest sentit, els veïns que encara no disposin de les claus poden recollir el kit necessari al Consell Comarcal de la Cerdanya (Plaça del Rec, 5 – darrere l’edifici), amb els horaris següents: dilluns i divendres de 9 a 14 h i dissabtes de 10 a 14 h els dies 14, 21 i 28 de febrer i 7, 14, 21 i 28 de març.
La mesura forma part de la modificació del sistema de gestió de residus a la comarca. Fins ara, la taxa de recollida selectiva era del 27 %, molt per sota del 60 % establert per normativa. Per aquest motiu, es combina el Porta a Porta en alguns municipis amb contenidors amb accés controlat en altres nuclis.
El contracte comarcal de recollida inclou serveis de transport, neteja viària, gestió de deixalles i protocols d’informació i educació ambiental. També preveu la implantació de deixalleria mòbil, recollida de poda i de plàstics ramaders, així com un servei d’atenció per resoldre dubtes i incidències.
El Porta a Porta s’ha aplicat progressivament en municipis com Bellver de Cerdanya, Ger i Llívia, amb campanyes informatives i xerrades sobre la recollida de residus segons el calendari establert i la fracció corresponent.
Segons el Consell Comarcal, l’objectiu és millorar la recollida selectiva, reduir impropis i augmentar la participació dels veïns en la gestió de residus.
