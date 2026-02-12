Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desallotgen un edifici a Puigcerdà pel foc d'una estufa

Una persona ha quedat confinada al seu domicili i el SEM ha hagut de fer diverses atencions

El foc s'ha produït a una estufa d'un edifici de l'avinguda de Catalunya

El foc s'ha produït a una estufa d'un edifici de l'avinguda de Catalunya / Bombers de la Generalitat

Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han extingit a primera hora d'aquest matí un incendi que ha afectat un pis d'un edifici de planta baixa i tres pisos a Puigcerdà.

L'avís s'ha donat a les 07.14 h del matí a l'avinguda de Catalunya. Els Bombers han desplaçat fins a l'indret 5 dotacions. En arribar han comprovat que l'intens fum provenia d'una estufa, que han pogut apagar sense que el foc es propagués.

Bombers davant l'edifici on s'ha declarat l'incendi

Bombers davant l'edifici on s'ha declarat l'incendi / Bombers de la Generalitat

Així i tot, una persona ha quedat confinada a l'interior del seu domicili i la resta han estat desallotjats. Efectius del SEM han hagut de fer diverses atencions per inhalació de fum.

