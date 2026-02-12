Desallotgen un edifici a Puigcerdà pel foc d'una estufa
Una persona ha quedat confinada al seu domicili i el SEM ha hagut de fer diverses atencions
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han extingit a primera hora d'aquest matí un incendi que ha afectat un pis d'un edifici de planta baixa i tres pisos a Puigcerdà.
L'avís s'ha donat a les 07.14 h del matí a l'avinguda de Catalunya. Els Bombers han desplaçat fins a l'indret 5 dotacions. En arribar han comprovat que l'intens fum provenia d'una estufa, que han pogut apagar sense que el foc es propagués.
Així i tot, una persona ha quedat confinada a l'interior del seu domicili i la resta han estat desallotjats. Efectius del SEM han hagut de fer diverses atencions per inhalació de fum.
