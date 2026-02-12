Empresariat Cerdanya qüestiona la paralització de l'economia pel vent i denuncia la gestió centralitzada davant les condicions meteorològiques
L’entitat se suma als dubtes de la població per la gestió política i reclama decisions adaptades a la realitat del Pirineu per evitar tancaments indiscriminats
Empresariat Cerdanya ha denunciat la gestió centralitzada que paralitza l’activitat econòmica i turística de l’Alt Pirineu i Aran davant qualsevol fenomen meteorològic que afecti el país, sense tenir en compte que el Pirineu és un territori de muntanya amb condicions pròpies.
Segons l’entitat, els tancaments generals i les mesures preses sense criteri local tenen greus efectes econòmics i socials: escolars que no poden accedir als hotels, visitants que abandonen anticipadament el territori, serveis turístics aturats i hospitals amb activitat reduïda. A més, aquest dijous s’han hagut de tancar les estacions d’esquí, deixant visitants i escolars en setmana blanca sense poder realitzar les activitats programades, fet que ha generat frustració i pèrdues per a empreses i famílies.
“Aquesta gestió penalitza el territori, genera desconfiança en el sistema d’alertes i posa en perill sectors clau com el turisme d’hivern”, afirma Mireia VIla, vicepresidenta d’Empresariat Cerdanya.
L’entitat recull també la sensació estesa en part de la població que les mesures adoptades per la Generalitat són excessives i sovint deriven del temor dels dirigents polítics de patir crítiques, més que de la gravetat real dels fenòmens meteorològics.
Empresariat Cerdanya insisteix que cal un tractament diferenciat per al Pirineu, ja que les condicions de muntanya són molt diferents de la resta del país. L’entitat assenyala que la falta de flexibilitat en les mesures provoca desincentius per al turisme i la inversió, i posa en risc la continuïtat de negocis locals, especialment en temporada d’hivern, clau per a l’economia de la comarca, segons ha remarcat Vila.
La patronal cerdana ha remarcat que segons dades d’AEMET, els fenòmens meteorològics com el vent són habituals a la zona i es poden gestionar amb criteri tècnic i territorial sense paralitzar tota l’activitat. La vicepresidenta subratlla que la situació genera un impacte directe en la imatge del territori i provoca que empreses i visitants desenvolupin desconfiança en el sistema d’alertes meteorològiques. Per això, l’entitat reclama que les decisions es prenguin tenint en compte criteris tècnics locals, amb protocols adaptats a la realitat del Pirineu i amb mesures proporcionades segons la severitat del fenomen meteorològic.
